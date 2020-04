MAS pide al gobierno parar judicialización de la cuarentena porque “no hay estado de sitio”

El senador del MAS Efraín Chambi pidió este domingo al gobierno transitorio de Jeanine Añez parar la judicialización de la cuarentena con detenciones indebidas a título de luchar contra la propagación del Covid-19 y porque en Bolivia no hay un estado de sitio declarado.

Dijo que esto es una situación jamás vista, donde las personas no pueden movilizarse, no pueden trabajar, la gente está limitada en muchos aspectos y encima es privada de su libertad.

“Realmente es un exceso, parece un estado dictatorial, repito este no es un estado de sitio”, declaró el senador Chambi al recordar al gobierno que el país enfrenta un estado de emergencia por un tema de salud pública.

Indicó que lo correcto que es las personas que infrinjan las medidas de restricción sean arrestadas y cumplan trabajos comunitarios en lugar de aplicarles condenas de dos o tres años de cárcel.

Chambi manifestó que mucha gente está estresada porque encima de tener problemas económicos no puede salir a trabajar y si sale es privada de libertad lo cual genera una desgracia para muchas familias bolivianas.

En ese marco, lamentó que por una actitud de venganza se quiera encapsular al Chapare y coartar los servicios bancarios para que la gente se vea perjudicada en cobrar los bonos.

Aclaró que en ningún momento hubo instructiva orgánica para generar violencia en el Trópico y si alguna persona cometió un delito en el Trópico, debe ser investigada siguiendo el debido proceso, indicó.

El asambleísta aseguró que una vez concluya la cuarentena, desde la Asamblea Legislativa se activarán mecanismos para fiscalizar y determinar cuántas personas fueron detenidas, condenadas y cuál es el estado legal de las mismas, esto para conocer el estado de sus derechos.