Luis Miguel cumple 50 años: el misterio detrás del gran solitario

La única constante alrededor de la vida de Luis Miguel es el misterio. El cantante, nacido el 19 de abril de 1970, llega este domingo a los 50 años, pero -como siempre ocurre en cualquier asunto relacionado con “El Sol”- son más las dudas que las respuestas.

¿Planea alguna actividad para celebrar? ¿Con quién pasará la fecha tan especial? ¿En qué lugar?

Y es que desde el final de su más reciente gira, son pocos los detalles sobre el cantante.

Se supo, por ejemplo, que se encontraba en Miami, al menos hasta el pasado marzo, pues el programa Ventaneando mostró imágenes del “Sol” caminando por el muelle junto a su hermano, Alex Basteri.

Los hermanos habían decidido bajar del yate del cantante para conseguir comida y volver a la embarcación.

En medio de la pandemia de coronavirus está prohibido que los yates zarpen de Miami, pero los dueños sí pueden permanecer a bordo mientras están varados en la zona.

Y justo por el COVID-19 resulta complicado que el cantante pudiera realizar alguna reunión en grande para celebrar su medio siglo de vida.

La portada de la revista Hola sobre los 50 años de Luis Miguel

Así lo dijo la revista Hola en su número más reciente, que confirmó no solo la presencia de Luis MIguel en Miami, confinado en su yate, sino que también reveló la soledad de Luis Miguel en su cumpleaños por la pandemia.

“Celebra su solitario cumpleaños confinado en su yate, en Miami, lejos de Mollie, su familia y sus amigos”, escribió la publicación sobre el cantante. “Así han cambiado todos sus planes a causa del coronavirus”.

“Mientras él se encuentra en el embarcadero de Bayside, Mollie Gould está por California”, añadió en su página web.

El año pasado decidió festejar en Acapulco, junto a su hermano Alex y al político Gerardo Islas.

Alejandro Basteri, Luis Miguel y Gerardo Islas (Foto: Instagram)

Para este domingo no se sabe qué personas tendrán acceso al círculo más íntimo de Luis Miguel en tan importante fecha.

Y es que al paso de los años el intérprete de ha convertido en una figura lejana e inaccesible.

El propio Andrés García, quien impulsara su carrera musical cuando era niño, se quejó en una entrevista de la distancia que el cantante interpuso entre ambos.

“Es un extraordinario cantante. Lo he querido mucho toda mi vida, pero él ha adquirido una forma de ser que a mí no me parece y (con la que) no estoy de acuerdo. Me parece una falta de respeto que me mande a llamar por teléfono a mí por un tercero. No, cabr*n, yo soy Andrés García, maestro, soy estrella antes que tú, y te hiciste estrella gracias a mí. Entonces, háblame tú, no me mandes un tercero, pero no le deseo nada malo”, explicó en una entrevista para el programa Ventaneando.

Luis Miguel lloró en uno de los conciertos de su gira de 2019 (Captura Instagram: yiddaslavap)

Adal Ramones también fue claro al hablar de la soledad en la que vive “El Sol”.

En una charla con Adela Micha para su programa La Saga, Adal recordó la entrevista que hizo a Luis Miguel, en 2003, para Otro Rollo.

“Muy solo. Pobre, lo vi muy solo… Yo creo que sí (es muy solitario). La vibra de Luis Miguel siempre ha sido así… Yo sí creo que ha de ser muy difícil confiar en tu equipo de gente. Él viaja solo, sin amigos”.

En aquella entrevista Luis Miguel confesó que el gran sueño de su vida era volver a ver su madre, Marcela Basteri.

Marcela Basteri fue vista por última vez en público en un concierto de Luis Miguel en Buenos Aires (Captura You Tube)

Gracias a la serie de Netflix, que revivió la carrera del cantante -sumido entonces en una crisis por problemas de salud, deudas y falta de conciertos- el cantante dejó ver a su público algunos detalles de su difícil infancia y adolescencia.

Los abusos de su padre, Luisito Rey, y la desaparición de Basteri fueron narrados a detalle, o al menos con los detalles que «El Sol» permitió que se mostraran.

En la charla con Adal, Luis Miguel reconoció que era muy cuidadoso de su vida personal.

“Me he entregado a muchas personas equivocadas, hay muchas cosas fuertes que uno vive”, reveló.

Luisito Rey fue muy influyente en la vida de su hijo

“Cuando llevas una vida como la mía, tan intensa, tan llena de emociones, de cosas bonitas y de privilegios, también te expones a muchísimas otras cosas, tiene un precio”.

Dijo que después de las experiencias buenas y malas que había acumulado en sus 33 años de vida, lo único que le quedaba era entregarse por completo a su profesión.

Sin embargo, aceptó entonces que no descartaba casarse ni tener hijos.

La difícil relación con Aracely Arámbula

Lo de los hijos ocurrió, aunque no la boda. En 2005 el cantante inició un romance con la actriz Aracely Arámbula que dio como fruto dos niños: Miguel y Daniel. PlayResurgió con fuerza un video grabado en 2007, cuando la pareja vivía el mejor momento de su romance. Video: Blyseha/Youtube.

En días recientes resurgió con fuerza un video de 2007 en donde, como pocas veces, Luis Miguel apareció sobre el escenario dedicándole un concierto a su entonces novia.

Pero el amor terminó en desencanto y en problemas entre ambos relacionados con la custodia y manutención de sus hijos.

“No necesito estar pidiendo una pensión, mis hijos están económicamente muy bien, viven de mi trabajo”, respondió Aracely en una entrevista sobre la supuesta demanda contra el cantante.

Aracely Arámbula no tiene interés en aparecer en la serie de Luis Miguel (IG: aracelyarambula/lmxlm)

Aracely dejó en claro que no quería dinero del cantante sino tiempo para dedicarle a sus hijos. “El tiempo no regresa, yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, es con ellos”.

Luis Miguel no estuvo presente en la Primera Comunión de los pequeños y ni siquiera llamó por teléfono al mayor, Miguel, para felicitarlo por su cumpleaños (el pasado enero cumplió 13 años).

La serie

Tras el éxito que tuvo la primera temporada de Luis Miguel, la serie, Netflix trabajaba ya en los nuevos episodios cuando la pandemia de coronavirus obligó a parar las grabaciones en Ciudad de México.

Diego Boneta interpretará de nueva cuenta al cantante, mientras que Camila Sodi, Juanpa Zurita y César Bordón también volverán a formar parte del elenco.

Entre los pocos detalles que se conocen está el hecho de que los episodios mostrarán la vida de Luis Miguel en dos líneas de tiempo distintas, 1996 y 2005, que Diego Boneta debe usar prostéticos en el rostro para simular arruga y papadas y encarnar así a un cantante de 35 años.

También se supo que Oscar Jaenada no volverá con su papel de Luisito Rey y que Aracely Arámbula no aparecerá en los siguientes episodios. Pero hasta ahí.

8iPor ahora, Luis Miguel llega a los 50 años en pleno descanso tras una extensa gira, con las grabaciones de la serie pospuestas y sin haber recuperado la relación con sus hijos.