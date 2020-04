Torres pide a Oliva promulgar ley 407 y agilizar la entrega de la canasta

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 18 de Abril de 2020) Mediante un edicto, el gobernador Adrián Oliva, fue notificado por la Asamblea Legislativa Departamental, para que proceda a la promulgación de la ley 407 de emergencia sanitaria por el coronavirus, donde se establece que se agilice la entrega de la canasta alimentaria para los adultos mayores y la contratación de personal médico entre otras medidas.

“Se llegó hasta el extremo que la gente de la Asamblea notifique al Gobernador con la ley por edicto, porque el jueves no quisieron recibir la notificación, diciendo que vuelvan el 30 de abril, con esta irresponsabilidad se maneja la Gobernación. Esperamos que el Gobernador de la cara y la promulgue lo más antes posible, para retomar la entrega de la Canasta Alimentaria que va en beneficio de los adultos mayores”, dijo Torres.

La autoridad, afirmó que no busca una disputa por quien entrega la Canasta Alimentaria y por el contrario pide coordinación con el Gobernador para viabilizar la entrega de dicho paquete alimentario, en favor de los adultos mayores.

“Espero que estas viejas mañas no se sigan practicando, que no siga actuando de mala fe como lo hace la Gobernación, nos dejaron sin presupuesto desde la anterior semana y por eso debimos parar la entrega de las canastas rezagadas del 2019, el Gobernador ¿sabe que está por dejar a 1.200 adultos mayores de la ciudad sin su canasta y a 1.800 abuelitos del campo? Creo que si sabe porque no creo que se haya quedado ciego ni sordo”, declaró Torres.(eP)