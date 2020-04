Comerciantes del mercado Campesino salieron a vender pese a la prohibición

Ruben Montaño /Bolinfo / Tarija.

(elPeriódico-Abril-18-04-2020)

La Intendencia Municipal, determinó cerrar el mercado Campesino los días martes y viernes, para poder realizar la limpieza y desinfección, durante el periodo de la cuarentena. Empero esta determinación no fue respetada por los comerciantes, quienes salieron a vender sus productos con normalidad.

El Intendente Municipal, Ronald Miranda, informó que desde las 2.00 a.m. del pasado viernes, se realizó el control junto con el personal de la Policía y la Guardia Municipal, en los puntos de ingreso al centro de abastecimiento.

Empero pese a la prohibición, la Central Regional de Cooperativas Agropecuarias del Valle de Tarija (CERCAT) y el Consejo Regional de Abasto y Mercadeo Agropecuario (CRAMA), horas después, determinaron abrir las puertas de los mercados para que sus vendedores realicen la venta de sus productos.

Asimismo, Miranda manifestó que no hay la voluntad de los comerciantes, ya que estos no respetan las determinaciones, que únicamente son con el fin de protegerlos del contagio del Covid-19.

Al respecto, Dora Salinas, una de las vendedoras del sector de carnicería, manifestó que la cooperativa a la cual pertenece, no avisó con anticipación a los vendedores y que ella, como muchos de los comerciantes tuvieron que salir a vender sus productos para no perder la venta del día (eP).