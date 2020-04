Asambleísta pide a la Gobernación resolver temas pendientes en el hospital

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 18 de Abril de 2020) El asambleísta Departamental por Unidad Departamental Autonomista (UDA) Mauricio Lea Plaza, sostuvo una reunión con el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Paúl Castellanos, para conocer las principales necesidades que no fueron resueltas al interior del Hospital Regional San Juan de Dios y otros ambientes como la sala de aislamiento y el laboratorio para las pruebas de Covid, que aún no fue habilitado tras el anuncio que se hizo hace 3 semanas.

«El laboratorio aún no está emplazado, es una necesidad elemental en este momento de pandemia. Respecto al Centro de aislamiento por el Covid-19, es necesario aclarar algunos puntos que no están resueltos», dijo Lea Plaza.(eP)