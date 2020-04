Empresarios Privados no están de acuerdo con la ayuda del Gobierno Nacional para su sector

Ruben Montaño /Bolinfo / Tarija.

(elPeriódico-Abril-17-04-2020)

Los Empresarios Privados de Bolivia, manifestaron no estar conforme con el decreto 4206 del Gobierno Nacional, el cual consiste en que las entidades financieras, beneficien a las empresas con un crédito de 18 meses de plazo, para poder cancelar salarios a sus empleados.

El Miembro de la confederación de empresarios privados de Bolivia, Víctor Fernández, manifestó no estar de acuerdo con la determinación del Gobierno Nacional, ya que el acceso a un crédito, lo considera como una carga que a futuro se tendría que pagar.

Asimismo, Fernández dijo que la propuesta de los empresarios, fue de que el gobierno se haga cargo de pagar a los empleados el salario mínimo nacional y sobre esa base, las empresas pagarían el saldo restante de cada trabajador.

“Enviamos la propuesta al Gobierno Nacional, pero no obtuvimos respuesta alguna, no estamos de acuerdo con la ayuda emitida en el decreto, porque el crédito es una carga que igual tendremos que pagar” dijo Fernández (eP)