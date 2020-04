Política y políticos, la rémora proterva para la construcción democrática y el desarrollo político boliviano

Eduardo Claure

En el siglo y medio transcurrido en la historia política boliviana, se han desplegado intensos espacios de dialogo que lograron acuerdos políticos y consensos que permitieron superar diversas y duras dificultades circunstanciales que lograron estabilidad y la prosecución democrática, que son ejemplos que faltan considerar y aplicar por la clase política boliviana en esta aciaga coyuntura. Veamos un apretado resumen de estos importantes hechos. El Siglo XX, significó la aplicación de diversas teorías para la modernización política tendientes a la construcción de un orden democrático boliviano. Pasado los albores republicanos las élites políticas concibieron el desarrollo político desde su perspectiva para la modernización del Estado y la democracia representativa, como principio fundamental de la legitimación política, que influido en la corriente mundial de esa época intentaron formar el Estado nacional con los requisitos institucionales fundamentales como son los derechos civiles, los derechos políticos, la división los tres poderes y el gobierno limitado por esos derechos fundamentales. Lo transcurrido en ese siglo y el que iniciamos, ha estado signado por rupturas, acontecimientos trágicos, actos épicos y de sacrificio que desnudan los grandes problemas y obstáculos de orden político, socioeconómico y cultural que sumió al país en una debilidad e infortunio por construir un orden político moderno. En este contexto, Bolivia ha transitado desde la democracia censitaria y oligárquica producto del trauma de la Guerra del Pacífico, 1879, pasando por la Constitución Política del Estado de Hilarión Daza de 1878, llegando a la Convención Nacional de 1880; constitución Liberal, que creó la división camaral, derecho a la interpelación a ministros, elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y limitó el recurso del Estado de Sitio. Estos hechos mostraron la debilidad nacional y la acción destructiva a manos de los caudillistas gobiernos militares que impidieron el desarrollo económico y político, poniendo en manos de liderazgos civiles y empresariales a cargo de ese reto, cuyas tareas centrales fueron la construcción de un marco constitucional y creación de un sistema de partidos políticos. Este sistema se mantuvo hasta el fin de los gobiernos liberales en 1920 y, posteriormente hasta la Revolución Nacional de 1952. En este periodo la política se convirtió en una lucha entre grupos de poder dotados de ideologías y programas para la transformación del país. Se pasó de una democracia censitaria y oligárquica a otra de partidos políticos, con soportes de un orden institucional y construcción democrática moderna. En ese periodo los Conservadores propugnaban desarrollo económico basada en la minería y el orden como garantía de estabilidad y la defensa de la fe católica contra el ateísmo y positivismo de los Liberales, que buscaban el desarrollo económico aliados al mercado mundial, adheridos a los derechos, la soberanía del pueblo, el voto popular, la descentralización administrativa y, la separación del Estado de la Iglesia. En este proceso las acciones de violencia, el caudillismo, las formas patrimoniales y clientelares sobrevivieron a ese intento serio de transformar el desarrollo político y construcción democrática. Entre 1880 y 1934, la violencia política, la represión, el exilio y los Estados de Sitio continuaron, las transiciones de poder gubernamental no se daban vía golpes de estado, sino por elecciones contaminadas por el cohecho, el fraude y la manipulación de resultados. No existía un reconocimiento de los derechos políticos de los adversarios electorales, la desconfianza hacia procesos electorales era la regla y los que gobernaban, utilizaban todos los recursos para prorrogarse en el poder. Primaba la política de Aniceto Arce de “cheque contra cheque”, hasta que los liberales en 1899 dieron fin con la época conservadora en la Guerra Federal. Aquí, los conservadores Mariano Baptista y Severo Fernández Alonzo intentaron llegar a acuerdos parlamentarios y gubernamentales con el partido Liberal, que nunca se dieron. Otro caso fue la política de reconciliación con los republicanos en el gobierno de coalición de Hernando Siles; el gobierno de coalición de Daniel Salamanca con los Liberales y entre los últimos gobiernos de coalición entre Republicanos y el PIR, que fue la finalización de la democracia oligárquica. Entre 1900 y 1915, con hegemonía Liberal y monopartidista, los partidos gobernantes trataron de fortalecer el poder ejecutivo con pactos parlamentarios, como una señal de lo que es posible hacer en política: acuerdos y consensos. Esta cualidad política de arribar a pactos sociales y políticos para institucionalizar y mantener la democracia, hoy viene a ser el Talón de Aquiles de la “clase política”, que no asume estos pasajes de la historia política boliviana como los antecedentes que permitan superar la situación actual frente a la arremetida del mal mayor de la política criolla boliviana, que asoló al país por 14 años y que pretende retornar al poder de forma irascible, y, que debe impedirse.

Desde ese periodo el sistema democrático y de partidos políticos, superó a principios del siglo pasado: i) la democracia censitaria de una estricta restricción ciudadana para la participación electoral, donde el “voto calificado” era solo para varones alfabetos, propietarios de inmuebles o ingresos de doscientos bolivianos, voto controlado por agentes de gobierno y mesas electorales ubicados en plazas, donde el fraude y la manipulación eran pan comido, el impedimento del ingreso a las plazas de votación y los criterios racistas, al decir de los liberales que decían voto para los que tenían “cara de ciudadanos”, blancos o mestizos; ii) la hegemonía ideológica de las elites económicas y políticas dominantes, que no trató de modificar los principios o derechos de participación electoral, sino los mantuvo para los sectores populares y los indígenas excluidos, aquí los esfuerzos de los sectores populares para participar en los actos electorales fijó su tarea por alcanzar estatus ciudadano accediendo o creando oportunidades mediante el sistema educativo; iii) La concepción racista y darwinista social de los grupos dominantes de la época y un sistema político jerárquico y hermético, que caracterizaron a la democracia censitaria como un régimen racista de castas y políticamente de un apartheid. René Zabaleta Mercado anotaba que ese darwinismo social hizo en Bolivia una escuela ideológica de una sociedad oligárquica que tuvo los efectos perversos sobre aquel débil desarrollo del Estado nacional y que después de la Guerra Federal y la masacre de Mohoza durante la rebelión de Zarate Villca (1899), la clase política liberal armó un muro contra la integración política de los sectores populares y especialmente de los indios. Los gobiernos liberales pusieron en marcha la estrategia de modernizar el sistema educativo primario y secundario, terminando por crear dos sistemas, uno urbano y otro rural de limitados contenidos de manera que hiciera a sus educandos aptos sólo para el trabajo del campo, en el marco del gamonalismo y el latifundio. Sin embargo y a pesar de ello, ese sistema político, hizo posible el desarrollo de liderazgos políticos, la formación de gobiernos y la integración limitada de grupos sociales subordinados, todo bajo el duro contexto del latifundio, sin embargo el caudillismo, el autoritarismo y el clientelismo, se mantuvieron. En ese sistema de democracia para gente culta y blanca continuaron las prácticas caciquistas, manipulación del electorado, compra de votos y prácticas que conculcaban la democracia y mantenían en el poder a una pequeña oligarquía. La política como lucha por poder y el control de los recursos del Estado fue concebida y practicada reprimiendo al adversario por encima de las reglas de la democracia y los derechos de la oposición. En ese periodo, todos los constitucionalistas llegados al poder se convirtieron en tiranos. Ese largo periodo de construcción democrática y política, con luces y sombras, duró entre 1880 y 1930. Esos esfuerzos por construir Estado de Derecho Democrático e Institucionalizado en la historia política boliviana, debiera ser lectura obligada de la clase política actual, que no deja de lado sus intereses del inmediatismo pragmático del poder, el enriquecimiento envilecido y el sometimiento de la “oposición”. Pasado este periodo y la Guerra del Chaco, llegamos a la Revolución Nacional y Democracia populista 1952 a 1964, donde el orden político ingresó a una situación de desintegración, llegó el momento de la “transformación” del campo ideológico con la aparición de dos tendencias de tipo socialista marxista y nacionalista donde los actores políticos, clases medias y sectores populares asumieron rumbos político partidarios abandonando el sistema de partidos políticos tradicionales y rompiendo con el modelo liberal de la democracia oligárquica, afloró el nacionalismo, el socialismo y el marxismo. Se dio la migración ideológica y la reorientación política de las clases medias y el proceso de organización obrera y campesina, naciendo la COB y la CSUTCB.

Luego vino el trágico periodo de las dictaduras militares entre 1964 y 1982, consecuencia de las desinteligencias internas de los partidos políticos, el alejamiento natural del movimiento campesino, la desaparición del pacto obrero COB y MNR, en el marco de la influencia de EE.UU. hacia Latinoamérica en el contexto de la Guerra Fría. Los gobiernos militares no resolvieron ni se propusieron resolver el problema institucional de construir un orden político. Fueron regímenes provisorios sin objetivos claros de desarrollo nacional, y en posición irreductible frente a los obreros, campesinos y las izquierdas de la época, además de tener que enfrentar las contradicciones internas por la captura del poder. Aquí también se dieron las alianzas de apoyo político entre los irreconciliables FSB y MNR que junto a las FF.AA., organizaron el Frente Popular Nacionalista contra la Asamblea Popular del gobierno de Gral. Juan José Torres Gonzales presionado por fuerzas radicales de las izquierdas que sirvieron para justificar el golpe militar de 1971. Banzer, instauró un gobierno militar: Nuevo Orden, en noviembre de 1974 con la recesión de partidos políticos, acciones políticas controladas y restricción de actividades sindicales, hasta 1980, donde hubo elecciones generales, previa las elecciones de 1978, con vergonzoso fraude electoral de su candidato y delfín el Cnel. Juan Pereda Asbún. Esta apertura “democrática” favoreció a la recuperación del movimiento sindical y de partidos políticos que conformaron la UDP, de orientación izquierdista populista marxista provocando tres golpes de Estado militar 1978-1980. En ese periodo la democracia representativa aparecía como tabla de salvación frente a un escenario político ideológico del nacionalismo revolucionario, nada proclive al desarrollo de un sistema de partidos políticos. Aquí se repitió la necesidad de concertaciones políticas que posibilitasen las reformas económicas y el sistema político, que establezcan la estabilidad económica y, obligó al recorte constitucional del periodo del Dr. Hernán Siles Suazo para convocar a nuevas elecciones y el salvataje de la economía colapsada. Posteriormente se dio paso a los cambios políticos y económicos de 1985 con el ascenso del MNR y la implantación de la Nueva Política Económica con el Pacto por la Democracia entre MNR y ADN. Posteriormente el Pacto de 1991, propició la reforma electoral, los iniciales procesos para la reforma judicial y la descentralización política administrativa, pasos que posibilitaron en 1991 el acuerdo por la modernización del Estado y el fortalecimiento de la democracia. La lectura de este periodo, es que los pactos son posibles para corregir y enrumbar procesos débiles que ponen en peligro la democracia, la estabilidad económica, la destrucción institucional y la conculcación de los derechos políticos, civiles, del Estado de Derecho y la instauración de arrebatos dictatoriales. La clase política debe dejar de ser la rémora proterva para la construcción democrática y el desarrollo político boliviano, debe concertar y conciliar para salvar la democracia, debe leer el pasado político e impidan el retorno de la dictadura.

Al mismo tiempo ocurrieron transformaciones importantes en el sistema de partidos políticos y en el sistema de gobierno como requisitos fundamentales para las políticas de reformas que se han ido dando en ese transcurso de más de medio siglo, dónde se reafirmó el rol de los partidos políticos para el sistema democrático, a pesar de su deslegitimación y perdida de credibilidad. En ese proceso la sociedad aprendió a diferenciar los alcances de organizaciones como la COB y la CSUTCB versus el accionar de los partidos políticos, esto favoreció al entendimiento de la supremacía política de la sociedad civil y sus entidades sobre el rol de las FF.AA, así como la desaparición de partidos marginales con pseudoideologías, además de las reformas del sistema electoral entre 1991 y 1996, que posibilitaron las elecciones democráticas de 1985, 1989, 1993 y 1997, realizadas bajo las coaliciones parlamentarias y gubernamentales como parte de las acciones de la clase política en los intentos de construir gobernabilidad y estabilidad democrática. Esta política de coaliciones suplió a la guerra entre diferentes y buscó la lógica de consensos, produjo además avances del sistema presidencialista hacia el presidencialismo parlamentario. Los pactos interparlamentarios fue posibilitado por el Art. 90 de la CPE de esa década, que permitió coaliciones interpartidarias que realizaron procesos socioeconómicos y políticos muy importantes por los partidos MNR, ADN, MIR, CONDEPA, UCS, PDC y el marginal y efímero MBL, que dieron estabilidad y construcción institucional democrática, aunque incompleta, débil e implementadas sin carácter. Se posibilitó la institucionalidad democrática, un sistema de partidos medianamente desarrollado y una democracia representativa, logrando una base tendiente a su consolidación basada en una amplia participación y reconocimiento de una sociedad sin homogeneidad, sino étnico cultural diversa, pluri partidaria con diversidad ideológica, demostrando la posibilidad de la construcción de gobiernos en base a acuerdos o coaliciones. En este proceso se dieron en el campo económico discusiones atenuadas en el campo ideológico, se dio el reconocimiento a procesos de integración sustanciada por la Ley 1551 para la organización social y su participación política local, como un avance importante en política, constituyéndose en el único proceso histórico de descentralización administrativa real en Bolivia. Sin embargo, continúa pendiente: una profundización de una nueva reforma constitucional y desarrollo institucional para la democracia con visión integral del Estado; la democracia representativa ha avanzado pero es insuficiente en materia de participación en los asuntos del Estado, falta construir mecanismos deliberativos y consultivos para alcanzar consensos y compromisos sobre políticas de Estado de largo lazo y sobre políticas públicas específicas que permitan la gobernabilidad democrática, la construcción política de pactos y acuerdos que no sean erosionadas por afanes particulares que deslegitimen la democracia y la política, que se deseche lo clientelar proclive a la corrupción y hoy al narcotráfico; debe trabajarse sobre ciertas tendencias preocupante hacia lo localismo y regionalismo, para quienes la construcción del municipalismo y el proceso autonómico les parece insuficiente y tienden hacia una federalización nada madura y peligrosa a la que tienden arrastrar grupiculos de poder local alejados del sentido de pertenencia a la Patria boliviana, única nación, único país. En este contexto, la clase política, pasada la experiencia perversa del periodo 2006-2019, debiera partir de la premisa de descartar un colapso del sistema democrático y de partidos políticos para evitar una nueva emergencia del neopopulismo totalitario impulsado por el alicaído Socialismo del Siglo XXI y el proceso de cambio ligados a lo más espurio de la economía casada al narcotráfico y los imperios que han emergido en el ultimo medio siglo, y, destruyan la heredad política, económica y democrática que le ha costado al país dolor y luto desde sus orígenes, según nos muestra la historia, que no debiera ser ajena a su lectura de la clase política actual y, especialmente de los que creen que sin conocer de la historia pretender ser representantes en cargos electos, sin balbucear alternativas al desarrollo político y democrático, frente a los aprestos subversivos de los desplazados del proceso de cambio que intentan retornar.

Una lectura somera del transcurrir de esfuerzos por constituir una institucionalidad democrática, un sistema de partidos políticos y una estabilidad que afronte los desafíos económicos de la globalización imperante y la crisis que sin duda vendrá pasada la pandemia del coronavirus, debe hacer ver a la clase política que ha tenido la oportunidad de construir un país después del periplo superado desde los Conservadores y Liberales, pasando por la revolución del 52, los gobiernos militares, la recuperación de la democracia en 1982 y el logro de la estabilidad económica, hasta la transición presidencial de Beltzé y el ascenso del masismo, debe quedarles claro, que tras la participación política de derechas, centros e izquierdas, no hubo, históricamente hablando luego de esta somera descripción del transcurrir político boliviano, otra fuerza ideológica populista que subordinó a la democracia ni siquiera como lo hicieron los militares, o partidos denunciados como capitalistas o proclives al imperio, tal como lo hizo el MAS (la destrucción de la institucionalidad democrática, la anulación de la separación de poderes, el copamiento impúdico de las entidades publicas, de justicia y para el desarrollo socioeconómico, las relaciones con la economía ligada al narcotráfico, la corrupción generalizada, la implantación de un racismo exacerbado rayado en el odio alimentado por mensajes directos del que fue presidente bajo la consigna de los Protocolos de Orinoca, la implantación de un sistema educativo que “educaba” sobre el sexo de las piedras, la destrucción irracional de las áreas protegidas y bosques y el desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, la permisividad de la contaminación de aguas por actividades mineras sin control bajo manos extranjeras, la corrupción generalizada en el ámbito publico, la destrucción de la institucionalidad para las relaciones internacionales, la afrenta hacia la fe y la religiosidad cristiana, pero, fundamentalmente, la influencia ideológica por destruir el sistema educativo básico, primario, secundario y, especialmente de la formación superior, cuya inquina por lo académico y el desarrollo del pensamiento critico, el avance de las ciencias, las artes, el desarrollo humano que debieron ser premisas fundamentales como acción de Estado, fueron suplantadas por la pérdida de valores y principios morales, educativos, religiosos, humanos, comunicacionales, por la ignorancia, la desidia, la deshumanización de las relaciones sociales y familiares en la concepción de la familia como célula social y base del ser nación, acciones que permite hoy las acciones delictivas, delincuenciales de grupos sociales que intentaron destruir la propiedad privada, ultimar a ciudadanos urbanos tildados de blancos, blancoides o simplemente mestizos, considerados como enemigos milenarios de los hoy llamados indígena originarios campesinos –tal cual los crímenes de LIMPIEZA ÉTNICA practicada en la matanza de Utus y Tutsies del África o la guerra intestina de la ex Yugoeslavia-, que responden a consignas criminales no sólo para tumbar la democracia, sino también, los derechos civiles y políticos, los principios de tolerancia y convivencia pacifica), hechos que no deben volver. La solidaridad en esta crisis con la actual pandemia no existe, y, se manifiesta la subversión alimentada por la ignorancia y consignas destructivas que intentan prevalecer por encima de la razón y el buen juicio nacido de la lectura sana -infancia y juventud- que eleva el espíritu, los sentimientos, la razón, el pensamiento y la inteligencia, el amor familiar orientador de la formación de la personalidad para el desarrollo personal y el respeto a la naturaleza, la sociedad y el amor a la Patria. Ese proceso de cambio no debe volver, y, está en manos de la clase política el posibilitar aquello. El proceso de cambio ha formado mentes sin conciencia ni sentimientos hacia el resto de la sociedad boliviana y ha alimentado actitudes instintivas cavernarias, inexistentes en sociedades de alto desarrollo humano, dónde los índices educativos son los más altos y han alcanzado niveles de vida capaces de enfrentar los desafíos de la modernidad, las ciencias y la tecnología qué, también, intentan sojuzgar a la humanidad. El desafío de la clase política actual, tiene el mayor reto de frenar y alejar el retorno del proceso de cambio que tanto daño ha hecho a Bolivia y a su pueblo, nunca antes visto en la historia de la política boliviana. Debe entenderse que la respuesta de los masistas a la crisis actual de salud es una respuesta inhumana, desprovista de valores y principios que alienten a la vida, sino a la destrucción de la democracia y convocan a la extinción del concepto de Pueblo, Nación y Patria. La clase política, debe entender que para avanzar en términos de desarrollo político, es urgente y necesario, incorporar a sus análisis, no un poco, sino mucho contenido filosófico. Esta ausencia de filosofía en la política, produce zombis, no prohombres.