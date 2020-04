Militarización: helicópteros, drones y fuerzas especiales vigilarán Santa Cruz

A partir de las cero horas de este martes tendrá vigencia el dispositivo de seguridad militar y policial anunciado y coordinado por las autoridades nacionales y regionales debido a la pandemia del coronavirus para una de las ciudades más pobladas y extensas del país: Santa Cruz de la Sierra.

Según informaron autoridades, la capital del departamento de Santa Cruz tendrá todos sus accesos cerrados, con puestos militares de vigilancia, cuya labor será reforzada desde el aire con dos helicópteros y cuatro “drones” a fin de que se cumpla la cuarentena estricta por el brote del covid-19 cuyo saldo fatal ya llega a la decena en la región.

Ratificaron que solo se permitirá la circulación por motivos de salud, no obstante las autoridades policiales fueron enfáticas al advertir que no se permitirán permisos de circulación falsos y que no sean los correspondientes extendidos por el Ministerio de Gobierno.

“Vamos a ser rígidos y duros, no toleraremos autorizaciones que no sean las del Ministerio de Gobierno, no toleraremos autorizaciones falsas”, alertó el comandante departamental del verde olivo en conferencia de prensa desde la Octava División de Ejercito acantonada en el centro de la urbe capitalina.

En la rueda informativa también estuvieron presentes: el delegado presidencial para el Covid-19 en Santa Cruz, el Ministro de Desarrollo Productivo, Wilfredo Rojo, así como la secretaría de Seguridad Ciudadana de la Gobernación cruceña, Tatiana Áñez, además de la alcaldesa interina, Angélica Sosa entre otras autoridades policiales y castrenses.

Dichas autoridades, que conforman el denominado Comité de Crisis ante el Covid-19, dieron a conocer que, para las personas que incumplan la cuarentena, se ha dispuesto de al menos nueve coliseos municipales donde serán resguardados.

También especificaron que quienes tengan los debidos permisos de circulación podrán transitar, en el caso del Cuarto Anillo, sólo por una vía y que habrá controles en el resto de rotondas de los demás anillos e intersecciones.

Autoridades militares señalaron que la tarea principal del dispositivo es restringir los accesos a la ciudad en sus principales ingresos: norte (ruta a Warnes y Montero), este (ruta a Cotoca y la Chiquitanía y suroeste (ruta a los Valles y al Chaco). El otro objetivo fundamental son los patrullajes en los sectores de responsabilidad para reducir transitabilidad de personas y vehículos

A su turno, la autoridad policial explicó que más de 1.500 efectivos, de los cuales 200 pertenecen a fuerzas especiales como el Grupo de Reacción Inmediata, la UTOP y Delta, vigilarán la ciudad en al menos 100 camionetas y 50 motocicletas.

El jefe policial anunció que habrá control estricto de permisos de circulación, para evitar que se transite sin ellos o con documentos falsificados. También se contralará, dijo, a “algunos del sector salud y otros aprovechan para trasladar a otras personas o a familiares a supermercados”. No obstante, aseguró que se garantizará la atención en farmacias para que puedan proveer los medicamentos necesarios.

“Si se cumple este plan la curva de contagios podrá bajar”, dijo el ministro Rojo.

De igual modo, las fuerzas de seguridad instalarán puestos de control fijos en los mercados móviles itinerantes. Funcionarán ocho mercados minoristas y un mercado mayorista, entre los que se encuentran:

Mercado Abasto (Central Tercer Anillo)

Mercado de la Avenida Paurito Plan 3000

Mercado Nuevo Los Pozos

Mercado Nuevo Ramada

Mercado Mutualista

Mercado Lazareto

Mercado Florida

Mercado Mayorista Nuevo

FUENTE:ERBOL