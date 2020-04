Diputado pide al Gobierno Nacional que no solo gestione la repatriación de la “gente rica”, sino de los pobres también

Ruben Montaño /Bolinfo / Tarija.

(elPeriódico-Abril-10-04-2020) El pasado miércoles un avión llegó a al departamento de Santa Cruz con 51 bolivianos repatriados de Chile, esto generó indignación a los dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Tarija, quienes manifestaron que el Gobierno Nacional está trasladando a personas pudientes y no así a los más humildes.

El diputado por el MAS, Alex Mamani, informó en Pisiga (frontera con Chile) existen más de 300 bolivianos que quieren ingresar al país, empero estos no son tomados en cuenta por el gobierno de la presidente Jeanine Añez, ya que esta solo estaría velando por el bienestar de las personas pudientes con altos cargos, que se encuentran varadas en otros países por la cuarentena.

Asimismo, Mamani manifestó que llegó a Bolivia un avión con 51 personas de nacionalidad boliviana que fueron repatriadas de Chile y que hasta la fecha el gobierno no informó.

“ Este es un gobierno de ricos, de gente pudiente, ya que la gente pobre que fue trabajar a otros países no son tomadas en cuenta” dijo el diputado (eP).