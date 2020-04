Coronavirus en Corea del Sur: 91 pacientes que se habían curado vuelven a dar positivo

Cuando Clarín consultó a expertos sobre la posibilidad de volver a contraer Covid-19, una vez superada la enfermedad, la respuesta fue un interrogante. «No lo sabemos». La clave (desalentadora) para responder a esa pregunta tal vez este en estos momentos en Corea del Sur, donde más de 90 pacientes que, supuestamente, se habían recuperado del coronavirus, volvieron a dar positivo.

Jeong Eun-kyeong, director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (KCDC, por sus siglas en inglés), dijo en rueda de prensa que el virus podría haberse «reactivado» en vez de que los pacientes se hayan reinfectado, informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Las autoridades de salud surcoreanas dicen que siguen sin estar claras las causas de la tendencia, que están siendo investigadas por los epidemiólogos.

La posibilidad de que una persona pueda reinfectarse con el virus es un factor de preocupación internacional, ya que muchos países esperan que sus poblaciones ya contagiadas puedan desarrollar suficiente inmunidad para contener la pandemia.

En una nota publicada este jueves, Clarín consultó a Helena Legido-Quigley, una investigadora y especialista en salud global española que enseña en la Universidad de Singapur y en la London School of Hygiene and Tropical Medicine, sobre la posibilidad de reinfección.

-¿Hay certeza de que una persona que tuvo Covid-19 no podría volver a infectarse?

-La evidencia no está clara. Los estudios que se han hecho hasta ahora sugieren que uno es inmune durante unos meses. Hubo algunos casos de re-infección en Wuhan pero la conclusión será que no es lo normal. Al no haber datos históricos no podemos decir si la gente se va a volver a infectar dentro de siete meses o no. Hay aún numerosos aspectos ante los que no tenemos respuesta.

Casi 7.000 surcoreanos se han recuperado de la Covid-19, la enfermedad que causa el coronavirus.

«La cifra subirá, 91 es el comienzo por ahora», dijo Kim Woo-joo, profesor de enfermedades infecciosas del Hospital Guro de la Universidad de Corea.

Corea del Sur suma ha registrado más de 10.400 contagios de coronavirus, incluyendo los curados, que son el 30% del total.

Las autoridades anunciaron este viernes 28 nuevos casos, el menor número desde el pasado 18 de febrero, la fecha en la que se identificó en este país el primer gran brote de contagio comunitario.

Los muertos por el virus suman 208.

