Sacerdote con coronavirus presenta un cuadro crítico

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 07 de Abril de 2020) De acuerdo a información del director del Hospital Regional San Juan de Dios, Jorge Morales, el estado del paciente cero con coronavirus es crítico, ya que el mismo no presenta ningún tipo de mejoras, además de existir otro tipo de complicaciones a nivel pulmonar.

«El paciente se encuentra conectado a un respirador artificial, por qué es lo que corresponde al área de terapia intensiva, pero el mismo no tiene muerte cerebral», dijo Morales.

Entre tanto, el director del Sedes Paúl Castellanos, considera que el sacerdote franciscano con coronavirus no contagio a las personas, porque tomó medidas de seguridad, obedeciendo a la cuarentena y el distanciamiento social.

«Es positivo que no se hayan presentado más casos hasta el momento de coronavirus, creemos que el padre ya tomó algunos recaudos como el distanciamiento social», refirió Castellanos.(eP)