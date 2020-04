Lea Plaza recomienda dotar material de bioseguridad y exigir pruebas Coronavirus

Ruben Montaño /Bolinfo / Tarija.

(elPeriódico-Abril-06-04-2020) El pasado sábado una comisión de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), a la cabeza del asambleísta Mauricio Lea Plaza realizó la inspección al hospital San Juan de Dios y en esta se pudo evidenciar que el personal del nosocomio no cuenta con los insumos de bioseguridad adecuados y que algunas unidades no cuentan con el equipamiento médico adecuado para la atención de los pacientes.

Lea Plaza, informó que en la inspección se realizó la verificación del nuevo ambiente destinado para pacientes con coronavirus y en este se pudo evidenciar que solo existen nueve camas y no 30 como en su momento el Gobernador Adrián Oliva informó ante los medios de comunicación.

Asimismo, la autoridad puedo evidenciar que el personal médico y administrativo de dicho nosocomio no cuenta con los insumos de bioseguridad adecuados para poder evitar el contagio del Covid-19 mientras desempeña labor diaria.

Ante tales necesidades Lea Plaza recomendó a las autoridades responsables del hospital, que se tiene que dotar de los insumos para proteger al personal médico que constantemente está expuesto y además en el informe emitido solicitó que se pueda adquirir más pruebas para poder identificar al paciente con coronavirus.