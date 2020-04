Trabajadores libres solicitan ayuda de las autoridades

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 02 de Abril de 2020) Los trabajadores libres se pronunciaron respecto a la situación económica por la que están atravesando, ya que por la cuarentena no pueden trabajar y sus familias están siendo perjudicadas.

«Los alquileres no esperan, y los dueños de las casas no van a perdonarnos, en pocas semanas no tendremos donde dormir ni que comer, la presidente debería habernos tomado en cuenta y no dejarnos fuera de los beneficios, porque nosotros también necesitamos y somos el sector más vulnerable», dijo Roger Montellanos, trabajador libre.(eP)