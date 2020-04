Asambleístas donarán su salario para destinar a los más necesitados

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 02 de Abril de 2020) La asambleísta, Sara Armella, informó que decidió donar su salario en beneficio de aquellas personas más necesitadas, y que por la cuarentena no están en la mejor situación económica, más aún cuando por diferentes prohibiciones no pueden trabajar.

«Vamos a destinar nuestro salario, pero quiero dejar en claro, que esto lo hacemos de manera constante y no sólo por la cuarentena, la entrega será en víveres, para lo cual pido que los medios me acompañen», dijo Armella.

De la misma manera, el presidente de la Asamblea Guillermo Vega, hará lo propio.