Oliva: No podemos criminalizar la enfermedad

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA (elPeriódico 28 de Marzo de 2020) Después que vecinos del barrio la Pampa, no hayan permitido que ciudadanos repatriados de Chile permanezcan en el estadio IV Centenario, el gobernador Adrián Oliva, enfatizó que no se puede actuar de esa manera con personas que están regresando a su tierra, ya que son seres humanos, quienes necesitan estar nuevamente con sus familias, además, que los mismos no representan ningún peligro para la sociedad. «Si una persona adquiere la enfermedad, no podemos matarla, botarla, sacarla o quemarla, tenemos que tratar de enfrentar y controlar el virus para que no se expanda», dijo Oliva.