Preocupación por circulación de vehículos

(elPeriódico-Marzo-21-2020) Frente a la llegada de flotas que llegaron del interior del país y descargaron en la ruta a San Lorenzo, el ex cívico, Teodoro Castillo, señaló que a pesar de la determinación nacional que se impuso, prohibiendo la circulación nacional para prevenir la propagación del coronavirus, todavía hay personas que se encuentran incumpliendo ese mandato. Informó que fueron sorprendidos con flotas que llegaron de la ciudad de La Paz y no tienen conocimiento si estas salieron desde la terminal de buses y lamenta que no se estén realizando los controles, confirmó que las flotas descargaron en San Lorenzo y luego se quedaron en el cruce a San Mateo. “Esa irresponsabilidad no es sólo de los choferes, sino de los propietarios de las diferentes líneas de flotas, pienso que debe haber una sanción porque no se está tomando en serio el mandato nacional, San Lorenzo es la entrada que tenemos a la ciudad y tenemos que tratar de evitar que alguien entre y nos infecte y tener el día de mañana problemas mucho más serios de salud”, señaló Castillo. Hizo notar una posible complicidad con efectivos policiales, ya que no se explica cómo pudieron pasar las trancas de El Puente y de Pajchani, donde debía habérselas detenido para evitar que lleguen a Tarija. (eP)