Plantean que se piense en la economía a largo plazo

Manuel Oliva /Bolinfo/Tarija. (elPeriódico-Marzo-21-2020) El asambleísta departamental, Mauricio Lea Plaza, manifestó que el hecho de estar en una especie de cuarentena, ya tiene un impacto en la economía que está generando una recesión dura, ya que la economía está paralizándose debido a la pausa en el comercio y otras actividades productivas. “Lo que el Gobierno ha hecho ante esta situación es plantear la reprogramación de los pagos ante la banca y el pago de los impuestos, ojo que no se hizo una condonación, por otro lado se está planteando un bono en un momento que la economía se va a ver afectada por esto y también por la baja del precio internacional del barril de petróleo”, indicó. El precio internacional del barril de petróleo se encuentra a 27 dólares, lo que significa que se tendrá un impacto en la renta petrolera, sobre el presupuesto que fue calculado a 53 dólares, lo que es una reducción de casi el 50 por ciento. Por ello, Lea Plaza considera que se deben ir tomando las previsiones desde ahora para que desde junio el efecto no sea tan duro. “Este es un tema que hace a una situación en la economía mundial que también se está generando a partir del coronavirus, China ha dejado de comprar a los principales proveedores y a partir de eso, también ha dejado de producir y de poner a disposición del mundo sus reservas, consiguientemente se ha generado un desequilibrio, un corto circuito en la economía mundial, lo que va a tardar en recuperarse”, dijo. Por estos motivos, asume que un bono en estos momentos puede caer muy bien a la gente y ser muy popular, pero que, piensa que es una medida irresponsable con la situación económica que se enfrentará en corto plazo y que en realidad esta medida tiene un objetivo proselitista. Tomando en cuenta las circunstancias, considera que el Gobierno actual tiene que asumir y administrar los deberes que se generen a partir de la crisis del coronavirus y el aislamiento o la cuarentena; y el próximo Gobierno tendrá que enfrentar la rebaja de la renta petrolera. “No tenemos que esperar que se produzca la rebaja en la renta petrolera, tenemos que tomar medidas desde ahora y no ir asumiendo compromisos que no vamos a poder cumplir. En ese marco, por ejemplo cómo vamos a asumir un compromiso de un crédito privado cuando sabemos que nuestros ingresos desde junio se van a reducir a la mitad”, declaró. Señaló que el Gobierno departamental lo único que está haciendo como solución a la falta de liquidez es endeudarse, que es la única idea que se le ocurrió al gobernador, Adrián Oliva, en lugar de generar más recursos y prever otros mecanismos alternativos dejando “hipotecada” la Gobernación para la próxima gestión, y consiguientemente no se prevén mecanismos de inyección de recursos. “En este momento la Gobernación, debería invertir 20 millones en el Fondo de Promoción Económica Departamental de Tarija (Fopedt), justamente para oxigenar la economía, pero ellos siguen en la lógica de hacer obras monumentales o programas que están sobredimensionados que no ayudan a enfrentar los efectos de la recesión”, dijo. Por otra parte el secretario de Economía y Finanzas de la gobernación, Manuel Figueroa, manifestó que la situación actual provocará efectos en la economía local, nacional e internacional. “Hay que tomar acciones, tenemos una reunión para presentar un plan financiero para el departamento tomando en cuenta que ya hay una disminución importante del circulante. Los programas que estamos trabajando, como por ejemplo las alianzas público privadas, son para generar desde ahí un movimiento laboral y económico”, señaló