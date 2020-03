Huanca lamenta que Gobierno no acepte ayuda de Cuba

Daniela Rodríguez /Bolinfo /Tarija. (elPeriódico-Marzo-20-2020) El representante del Movimiento al Socialismo (MAS), José Huanca, dio a conocer que por medio del candidato a presidente Luis Arce Catacora, se hizo llegar al Gobierno Central la propuesta de solicitar ayuda en salud de Cuba, tomando en cuenta los avances medicinales en los que vinieron trabajando desde la aparición de la pandemia del Coronavirus, sin embargo, asegura que esta propuesta no fue considerada por el gobierno. “Lamentamos que el gobierno haya descartado la propuesta, ya que los hermanos cubanos tienen el personal capacitado y la medicina para controlar la pandemia en nuestro país, sin embargo se ha rechazado esta opción que podría evitarnos la propagación del virus”, dijo Huanca. Por otro lado advirtió que las fronteras están siendo desatendidas y que se ve una falta clara de coordinación, asegura que hay una falta de autoridad porque no existe legitimidad de este gobierno. Hizo conocer su molestia ante la “tozudez” del gobierno por cerrarse a pedir ayuda, asegurando que es por un tema político, que debería dejarse de lado en una emergencia sanitaria como la que se vive a nivel mundial y más aún, considerando que en Bolivia no se tienen los espacios e insumos necesarios para enfrentar la situación de manera oportuna. En ese sentido, señaló que reducir las horas de trabajo no es una medida que considera que no es sostenible, sobre todo para los sectores que viven del día a día y otros gremios, por lo que propone trabajar en la concertación recogiendo la realidad de cada uno de los sectores y tomar medidas económicas.(eP)