El «efecto Higuaín» en el Calcio

ROMA, 20 MAR La partida hacia Argentina de Gonzalo Higuaín por la enfermedad de su madre amenaza con provocar un efecto dominó en el «Calcio» con otros futbolistas extranjeros que quieren hacer la «cuarentena» en sus propios países. Las más de 4.000 víctimas que el coronavirus se cobró en Italia y los hospitales colapsados también juegan un rol preponderante en ese deseo de compartir el aislamiento junto a los seres queridos en casa. Neymar fue pionero al abandonar París para completar el período de «cuarentena» en Brasil, donde si bien la pandemia comienza a mostrar un rostro más agresivo, la situación no tiene aún ni punto de comparación con la de Francia. Mientras tanto, la industria del fútbol comienza a pagar también los costos de la enfermedad y en el caso del «Calcio» las pérdidas se calculan en torno a los 160 millones de euros siempre y cuando el campeonato se reanudase en mayo. Si la situación que humanamente está teniendo un costo mucho más alto que se expresa en pérdidas de vidas se extendiera más allá de esa fecha, el revés ascendería por encima de los 700 millones de euros, entre derechos de TV, ingresos y sponsors. Al igual que en Italia, donde la propia federación (FIGC) contempla la posibilidad de recortes salariales a los jugadores para «socializar» las pérdidas, también Barcelona está pensando en esa opción para paliar los efectos financieros. El club catalán evalúa que las mismas ascenderán a unos 86 millones de euros y la obligada reducción de los costos podría terminar siendo un obstáculo imprevisto para la ansiada renovación del contrato del astro argentino Lionel Messi. Mientras el capitán «blaugrana» hace jueguitos con un rollo de papel sanitario en un desafío inventado por sus colegas para pasar los ratos libres en el aislamiento forzado, los clubes devienen en malabaristas para poder contener sus gastos. Esto es así tanto en España como en Italia, los dos países más afectados de Europa por la pandemia mundial en cuanto a víctimas e infraestructura sanitaria para contener semejante emergencia. «El fútbol volverá en el momento en que tenga que volver y no antes de que esta emergencia mundial sea superada», explicó Ivan Gazidis, dirigente del Milan, en diálogo con ANSA a pesar de la ansiedad de muchos en que el torneo se reanude lo antes posible. El plantel «rossonero» entrenado por Steano Pioli no retomará sus actividades antes del 3 de abril, como mínimo, más aun considerando que el club tiene su sede en la capital de Lombardía, la región más afectada del país. A pesar de la ansiedad, el sindicato de futbolistas italianos (ACI) que encabeza Damiano Tommasi, apuesta a que prevalezca el sentido común, tanto como cuando deba sentarse a discutir el anunciado recorte salarial. «Los problemas del país en este momento son otros», afirmaba días atrás Vincenzo Spadafora, ministro de Deportes, al respecto aunque para los dirigentes de algunos clubes esos problemas tampoco son los mismos. Uno apunta al «efecto Higuaín», pues la partida del «Pipita» a pesar de las restricciones, parece haber impulsado a varios colegas extranjeros a reclamar la suya, como el colombiano David Ospina y el griego Kostas Manolas, jugadores del Napoli. El club le bajó el pulgar al pedido de ambos, mientras que Juventus no impidió la salida de Higuaín aun cuando su compatriota Paulo Dybala asegure: «En Italia la situación es difícil, pero lo más importante es quedarse en casa». La «Joya» aplaudió la decisión del presidente argentino, Alberto Fernández, de decretar la cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional antes de que la cosa se desmadre como sucedió en Italia. «Argentina se anticipó a los tiempos», reconoció Dybala al afirmar que se siente «cerca de aquellos que han perdido amigos o parientes» y agradecer a «los médicos y enfermeras que ponen en riesgo sus vidas en este momento».