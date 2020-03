Futbolistas no quieren saber de descuentos

AGENCIAS

La posibilidad de que se concrete un descuento a sus salarios de marzo por el paro de 15 días del torneo Apertura 2020 para evitar la propagación del Covid-19 no es del agrado de los futbolistas de los clubes que participan en la División Profesional, pues consideran que ellos siguen entrenándose en sus casas con los planes diarios que les están dando los diferentes cuerpos técnicos para que no pierdan la forma física.

La idea salió de la teleconferencia del martes que tuvo la División Profesional, donde se decidió que los cinco clubes cruceños negocien con Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) para definir un monto de descuento a los diferentes salarios. El objetivo de la decisión era para ayudar a que los clubes tengan menos pérdidas por las dos semanas que estarán sin recibir ingresos de recaudaciones.

Este miércoles, los consultados fueron claros al afirmar que no debería haber descuentos de los salarios. “Nadie está parando porque quiere. Acá todos estamos siguiendo un trabajo personal que nos dan a diario”, sostuvo Luis Hurtado, capitán de Guabirá. El lateral volante por izquierda explicó que nadie quiere que le descuenten un peso. “Nadie va a estar de acuerdo con un descuento”, concluyó.

El arquero y capitán de The Strongest, Daniel Vaca, manifestó que ellos van a estar en la línea con lo que decida su gremio, pero que es de la postura de que no haya descuento alguno a sus salarios. “No tienen por qué descontarnos. Nosotros estamos entrenando, siguiendo un plan de trabajo que nos da el cuerpo técnico”, sostuvo Vaca.

Por una disposición de la FBF, y siguiendo las medidas de la FIFA y del Estado Plurinacional de Bolivia, se paralizó el torneo Apertura hasta el 31 de marzo. Los equipos también pararon los entrenamientos en apoyo a las medidas que se están asumiendo por la pandemia, que está atacando al planeta y que ya frenó varias competencias deportivas.

Otros de los consultados fue el delantero Juan Carlos Arce, capitán de Bolívar, que explicó que aún no se contactó con Fabol, y que por ello no había asumido una posición sobre el tema. Lo mismo dijo Joselito Vaca, de Blooming: “Hay que analizar la situación, por lo pronto estamos entrenando en casa”.

Así como la postura de buena parte de los jugadores es contundente, los dirigentes también tienen claro lo que se debe hacer al coincidir que el descuento tiene que haber sí o sí. “Tiene que haber ese descuento. Ambos tenemos que perder. Nos vamos a reunir con Fabol en las próximas horas. Aún no tenemos propuestas”, dijo Rafael Paz, presidente de club azucarero.

El titular de Wilstermann, Gróver Vargas, también es partidario de los descuentos. “Seguramente ellos van a entender. No debería haber ningún problema en ello. Este es un tema a nivel mundial. Todos somos una familia y este problema hay que saber manejarlo”, concluyó.

Lo cierto es que David Paniagua, secretario general de Fabol, dijo que el organismo que aglutina a los futbolistas bolivianos recién hablará del tema después del 31 de marzo. Esto se debe a que aún es pronto para asegurar que el receso por el coronavirus se acabe a fin de mes, pues la decisión que se tomará luego dependerá del avance de la pandemia.

Sobre la suspensión de los entrenamientos, Paniagua cree que fue una medida acertada: “En estos momentos, lo que debe preocuparnos es la salud de los futbolistas”.

Casos especiales

Hay situaciones que viven algunos clubes nacionales, como San José, a cuyos jugadores les deben seis meses de sueldo. Al plantel santo hacerle un descuento sería imposible, mucho peor si se tiene en cuenta que el plantel es el que administra los pocos recursos que reciben y que provienen de las recaudaciones.