Evitar «decisiones apresuradas»

LONDRES, 19 MAR

El titular de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), Sebastian Coe, opinó que «no hay necesidad de tomar decisiones apresuradas» sobre los Juegos de Tokio 2020, previstos del 24 de julio al 9 de agosto.

«Todavía quedan cuatro meses. Todo es posible y si hay que ajustar las fechas, lo haremos. Todo cambia continuamente, la situación está en constante evolución pero claro que es una decisión que no puede ser tomada en el momento», analizó Coe.

El ex atleta británico, bicampeón olímpico de los 1.500 metros, agregó a la cadena BBC que las autoridades intentan regular la situación provocada por la pandemia del coronavirus «en base a informaciones, que igualmente no es mucha».

El Comité Olímpico Internacional (COI) y el gobierno de Japón revalidaron su plan de realizar las Olimpíadas en las fechas previstas originalmente pese a la pandemia, que ya afectó a uno de los miembros más famosos de la entidad, Alberto de Mónaco.

«Nadie dijo que iremos a los Juegos como sea. No tomemos una decisión precipitada cuando aún tenemos cuatro meses. Si debemos acomodar las fechas, lo haremos. Todo es posible», insistió Coe.

Por otra parte, Coe narró que mantuvo conversaciones «constructivas» con representantes de los atletas acerca de la emergencia provocada por el coronavirus.

La ex atleta canadiense Hayley Wickenheiser, tetracampeón olímpica en hockey sobre hielo, consideró «insensible e irresponsable» la decisión del COI de mantener su agenda para Tokio 2020.

Wickenheiser, miembro del COI en representación de los atletas, fue respaldada por la griega Katerina Stefanidi, oro en el salto con garrocha en Río 2016, y las británicas Katarina Johnson-Thompson y Jessica Judd, campeona mundial del heptatlón y mediofondista, respectivamente.

Entre los críticos se sumaron este jueves el presidente de la Federación Italiana de Básquetbol (FIP), Gianni Petrucci, y su colega de la Federación de Natación «azzurra», Paolo Barelli.

«El COI debe decir la verdad, o sea, que es muy difícil que los Juegos se desarrollen en las fechas previstas. ¿Cómo hacen para pensar, con esta pandemia que se expande por todo el mundo, que en ese momento Tokio será inmune de cualquier problema?», cuestionó Petrucci.

«Las Olimpíadas superan todo, pero aquí están en juego vidas humanas», completó el presidente de la FIP, respaldado por Barelli y por la nadadora italiana, quien también pidió claridad y una pronta decisión porque los atletas deben saber cómo prepararse o si se quedarán sin actividad por un año.

El presidente del COI, el alemán Thomas Bach admitió que recibió «muchas preguntas» sobre la clasificación y restricciones de los atletas pero insistió que «todos se dieron cuenta que aún nos quedan más de cuatro meses» para Tokio 2020.

Los organizadores de Tokio 2020 recibieron este jueves la antorcha olímpica en una ceremonia realizada en el Athens Panathenaic stadium, sede de los primeros Juegos de la era moderna en 1896.

Luego, la antorcha fue transferida a un pequeño recipiente para ser trasladada en una aeronave especial bautizada «Tokio 2020 Go».

En un videomensaje, el titular del Comité Organizador de la cita, Yoshiro Mori, expresó su confianza en que el arribo de la antorcha ayudará «a sacudir los oscuras nubes que sobrevuelan el mundo» por la pandemia del coronavirus.

Consultado sobre la posibilidad de postergar las Olimpíadas a 2021, Coe respondió que «el atletismo tiene su mundo en fecha» mientras que «la Eurocopa de fútbol fue aplazada un año».

«El calendario deportivo es una matrix complicada y no es fácil moverse de un año al otro. Sería ridículo decir que algo es desestimado por ahora. El mundo reclama claridad: no somos diferentes de otro sector», subrayó Coe.

La IAAF debió postergar tres etapas de la Diamond League, pero no todo el calendario de la competencia, porque, aclaró Coe, «no tenemos que tomar esa decisión».

La prensa internacional recordó que la postergación de Tokio 2020 representaría una catástrofe económica para Japón pero también para el COI, que perdería el dinero pagado por los dueños de los derechos de televisación de la cita.

En tal sentido, los medios de Estados Unidos, país de origen de la mayoría de los dueños de los derechos de retransmisión, reportaron que el COI también considera llevar a cabo las Olimpíadas a puertas cerradas.

Uno de los dueños de esos derechos es la cadena NBC, que ya invirtió miles de millones de dólares para Tokio 2020 y que rechaza la opción de postergar la cita para este año porque precisa fechas para el inicio de la temporada de la NFL.

La alternativa de aplazar algunos meses las Olimpíadas implicaría la ausencia de las estrellas de la NBA, que deberían competir con sus equipos ante el eventual reinicio del torneo.