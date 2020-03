Para frenar feminicidios, el Gobierno crea un programa con una inversión de $us 100 millones

Fuente: ABI

La presidenta Jeanine Áñez presentó el lunes el programa ‘Bolivia mujer’ que garantiza una inversión de 100 millones de dólares, con apoyo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para la lucha contra la violencia, en el marco de un acto que se realizó en conmemoración al ‘Día internacional de las mujeres’, que se recuerda el 8 de marzo.

«Me complazco hoy en presentar el programa ‘Bolivia mujer’, que tiene el objetivo de contribuir en la construcción de ciudades seguras, protegidas y libres de violencia para las mujeres, mediante el desarrollo de infraestructuras urbanas integrales», informó en un acto público.

Detalló que para ese programa la CAF garantizó un «financiamiento de 100 millones de dólares» que serán invertidos en la construcción de infraestructura para atención y protección de la mujer en situación de violencia.

«Tenemos el propósito de integrar el Sistema Judicial a los Gobiernos subnacionales, relacionados con los servicios de seguridad ciudadana y prevención de delitos», explicó.

La Jefa de Estado agregó que ese programa será administrado por los ministerios de Planificación y Desarrollo, de Justicia y Transparencia, y de Gobierno.

«Somos conscientes de que no podemos hacer una pausa, porque no son estadísticas, los resultados son una madre que ya no está con sus niños, una adolescente que ya no podrán contar su historia o una niña que nunca pudo ser feliz», lamentó.

La mandataria presentó datos que reflejan cambios en temas de igualdad de género, pero aclaró que aún no se obtuvieron los resultados deseados.

«Ningún país ha alcanzado la igualdad de género, de acuerdo a Naciones Unidad existen restricciones legales que impiden a 2.700 millones de mujeres acceder a las mismas opciones laborales de los hombres, menos del 25% de los parlamentarios eran mujeres en el año 2019 en el mundo», precisó.

Ratificó el compromiso del Gobierno nacional para la lucha contra la violencia, en el marco de la declaratoria de «2020 año contra el feminicidio e infanticidio».

«Soy la peor noticia para todos aquellos feminicidas, violentos, abusivos, abusadores, acosadores, violadores, porque no me cansaré de cerrar cerco en contra de estos agresores», complementó.