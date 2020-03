Qué es la soledad emocional y cómo puedes evitarla

La sensación que experimentas cuando tienes la percepción de que no tienes apoyo de alguien con quién contar.

Existen días en los que sientes una soledad inmensa, tan inmensa que no te deja estar en paz; sientes que nadie te apoya, que nadie te escucha y que nadie está ahí cada vez que lo necesitas. Muchas veces es normal que te sientas así, pues hay momentos de inmensa angustia pero siempre pasan, el problema es cuando esta sensación persiste mucho tiempo y habita dentro de ti como si tu cuerpo fuera su hogar. Entonces, ahí, cruza la línea de la normalidad y empieza a ser un problema grave del que tienes que salir, su nombre es ‘soledad no deseada’ o ‘soledad emocional’.

La soledad no deseada es esa sensación que experimentas cuando tienes la percepción de que no tienes apoyo de alguien con quién contar y te sientes verdaderamente solo emocionalmente. No es necesario que también te aísles físicamente o que no tengas contacto con alguien más sino que, a pesar de que estás en compañía presencial, no te sientes acompañado emocionalmente porque la soledad persiste aunque convivas con muchas personas más, lo que genera un malestar clínicamente significativo y un deterioro en tu calidad de vida.

Normalmente, las personas que se sienten solas, deciden aislarse voluntariamente de los demás, sin embargo, cuando padeces soledad no deseada buscas activamente este aislamiento y además no te genera malestar. Es importante destacar que la soledad (por sí sola) no es constituida como un diagnóstico sino como comorbilidad (aparición de 2 trastornos al mismo tiempo) que sería con depresión, trastorno de ansiedad, trastorno de personalidad o trastorno límite de la personalidad.

Normalmente este tipo de soledad es generada por la unión de dos factores de riesgo, los mismos que provocan que te sientas sumamente vacío y solo. Algunos factores pueden ser que tengas problemas para socializar, tu edad, fallecimiento de un ser querido y, por último, movilidad geográfica.

La soledad no deseada puede provocarte problemas de ansiedad, depresión, problemas de autoestima y miedo de enfrentarte a situaciones sociales; todo lo anterior puede surgir en menor o mayor medida, pero lo que sí es seguro es que te puede provocar mucha frustración y que tengas sentimientos negativos que terminan por contaminar varias áreas de tu vida personal. También, la soledad no deseada, puede intentar suplirse con conductas que pueden ser peligrosas para tu salud como tener necesidad de drogarte, beber, o tener otro tipo de adicciones, incluso aumentar el riesgo de suicidio, conductas delictivas y antisociales.

Lo mejor es que, cuando tengas estos episodios, busques alguna actividad que mantenga tu mente ocupada y en la que puedas trabajar en equipo para que conozcas a nuevas personas; si esto no funciona, entonces debes buscar la ayuda de un experto que evalúe tus pensamiento y tus conductas. Debes recordar que no estás solo y que para todo hay una solución.

Quién es el amor de tu vida según tu horóscopo chino

Busca cuál es tu horóscopo chino y mira si haces match con la persona que te gusta ☯️.

Dices que no crees en los temas astrológicos, en los horóscopos y las predicciones, sin embargo, si entraste a este artículo es porque quieres saber quién es el posible amor de tu vida y, acéptalo, te da curiosidad que te dirá la astrología oriental. Bueno, ya estás aquí, así que te vamos a explicar un poco acerca de la astrología china de acuerdo con el libro ‘Horóscopo chino 2020’ de Ludovica Squirri Dari. ¿Listo? 🐉

La astrología china es una combinación de numerología, la observación del Sol, la Luna, Venus y Júpiter, ésta es parte esencial de la historia de la antigüedad china. Se trata de la astrología del calendario chino, sobre todo sus 12 ciclos anuales de animales, conocidos como zodiaco chino. El ciclo binario, el Yin Yang, junto al ciclo de los 5 elementos forman un ciclo de 10. Lo años pares son Yang mientras que los impares son Yin. Así, cuando el ciclo del zodiaco es dividido en los 12 animales de dos en dos, cada zodiaco puede ocurrir solamente en Yin o en Yang, por ejemplo, el dragón siempre será Yang y la serpiente Yin, etcétera. La combinación anterior forma un ciclo de 60 años, empezando desde Madera Rata y terminando en Agua Cerdo.

Es un tema complejo, ¿cierto? Vamos al grano. A continuación te vamos a presentar una tabla que contiene los 12 animales correspondientes al zodiaco, busca tu año de nacimiento y mira cuál eres tú. Después de leer tus características en el libro de ‘Horóscopo chino 2020’, busca el año de nacimiento de la persona que te gusta y mira si hacen match.

Los siguientes resultados son un posible amor eterno, para saber más acerca del amor de tu vida según el horóscopo chino, ya sabes qué fuente consultar 😉.

1. Rata

Tu match es Buey. Se llevarán muy bien y por un tiempo eterno. Son independientes y admiran el individualismo del otro. Sus metas son sólidas, tienen gran afinidad sexual y pueden filosofar juntos. Pueden contar el uno con el otro incondicionalmente.

2. Buey

Tu match es Gallo. Acuerdo perfecto; ambos son trabajadores y conservadores. A los dos les encanta analizar y organizar y saben aceptar las críticas del otro. Un amor feliz.

3. Tigre

Tu match es Caballo. Partirán a la aventura juntos, se respetarán, admirarán y protegerán mutuamente de sus mismas debilidades.

4. Conejo

Tu match es Perro. Se captan, respetan y ayudan. El perro será leal, afectuoso y apreciará los modales suaves y diplomáticos del conejo. Combinación benéfica y agradable.

5. Dragón

Tu match es Serpiente. Poder, sutileza y objetivos comunes. Excelente unión. El dragón se siente orgulloso del magnetismo de la serpiente, aun cuando esta coquetee con otra gente.

6. Serpiente

Tu match es Buey. Son selectivos, muy cautelosos y amantes del hogar. Su unión será muy feliz porque tendrán los mismos objetivos en la vida.

7. Caballo

Tu match es Mono. Deben darse tiempo. Éxito, complicidad y gran afinidad extrasensorial.

8. Cabra

Tu match es Conejo. Juntos se divierten mucho. Es una buena unión. Son tranquilos, estéticos, refinados y muy sibaritas. Titilarán en el infinito.

9. Mono

Tu match es Rata. Será un idilio para toda la vida. Estarán hechizados y ambos cooperarán en la realización del otro.

10. Gallo

Tu match es Dragón. Serán grandes compañeros, hermanos, amantes y se sentirán orgullosos el uno del otro. ¡Una unión exitosa!

11. Perro

Tu match es Tigre. Afinidad total. Harán todo lo humanamente posible para sacar su romance adelante y, además, se amarán sinceramente.

12. Cerdo

Tu match es Perro. Serán compañeros, amantes y crecerán interiormente el uno con las experiencias del otro. Unión para toda la vida.

Para saber cuál es tu compatibilidad con cualquier otro animal del zoo, participa para ganarte el libro que te dará toda la información; predicciones, horóscopos, poemas, tu match en la amistad, en los negocios, y más. ‘Horóscopo chino 2020’ de Ludovica Squirru Dari.