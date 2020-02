El hospital San Juan de Dios y la emergencia de un albergue

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 27 de Febrero de 2020) Carla y Jesús son dos jóvenes que llegaron desde la ciudad de Yacuiba para acompañar a su madre, quien sufrió una caída y tuvo que ser internada en el área de emergencias del Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD), sin embargo, ante la gravedad del caso no tuvieron más alternativas que trasladarla a terapia intensiva.

Los jóvenes, preocupados porque su madre no reaccionaba ya que tenía un coágulo de sangre en la cabeza, pidieron ayuda a sus familiares porque ellos no contaban con el dinero suficiente para alquilar un cuarto.

«No sé qué vamos hacer, nosotros pensábamos que no era tan grave y que quizás a lo mucho nos quedaríamos una semana en Tarija, pero lamentablemente no fue así y hoy estamos casi 30 días en el hospital y no tenemos dónde pasar la noche (…) sin comida e incluso no podemos ni cambiarnos de ropa porque no tenemos nada», fueron las palabras de Jesús, quien llora amargamente por la situación.

Un día desde el área de terapia intensiva, les pasaron una receta que debían comprar y afligidos por no tener dinero y estar con el estómago vacío se pusieron a llorar en la puerta del nosocomio, tristes porque quizá la vida de su madre dependía de esa receta.

¿Porque lloran?, les preguntó un trabajador de la prensa de un canal de televisión; Carla respondió «no tenemos dinero para comprar una receta, mi madre está en terapia no sabemos que hacer ayúdennos», dijo la joven que lloraba sin consuelo.

El joven periodista se alejó y conversó con otro grupo de trabajadores del mismo gremio y les informó lo que estaba pasando, entonces entre todos decidieron llevar adelante una campaña, que difundieron a través de sus medios y redes sociales, acción que dio buenos resultados puesto que varias personas e incluso autoridades los ayudaron.

Al ver esta situación el ex director del Hospital Regional San Juan de Dios, Roberto Baldiviezo, expresó qué son muchas las historias de familiares de pacientes que llegan de otras comunidades y municipios y no tienen dónde quedarse, no teniendo más alternativa que dormir en los pasillos del nosocomio.

«Hay familias que acompañan a sus pacientes los que llegan desde otros municipios, y al ser de escasos recursos, es donde coincidimos en la necesidad de contar con un albergue para que por lo menos no pasen frío”, dijo Baldiviezo.

Asimismo, refirió que tomando en cuenta esta situación decidieron que una vez concluya la construcción del Hospital Oncológico trasladarán a todos los médicos que actualmente atienden en el Centro de Atención Precoz del cáncer, para que en un futuro no muy lejano se convierta en un albergue para los familiares de pacientes.

«Es lamentable ver a las familias durmiendo en los pasillos, por eso desde el Hospital Regional San Juan de Dios tratamos de buscar alternativas en beneficio de ellas, una acción inmediata es donar la comida que sobra a las personas más necesitadas, pero otra alternativa que se decidió es que este Centro de Atención Precoz se convierta en un albergue donde las personas vayan a dormir a descansar y estar pendiente de sus familiares», puntualizó Baldiviezo.

Entretanto, la activista qué llevó adelante junto a otras mujeres la construcción del centro, Aída García de Ruiz, expresó su agradecimiento con cada una de las personas por ayudar a la construcción de la nueva infraestructura, pero también dejó en claro que una vez entre en funcionamiento en hospital oncológico buscarán los mecanismos para que se puedan instalar camas en el lugar.

«Lo que nosotros queremos es que los familiares tengan un espacio donde puedan dormir calientitos, porque en época de frío es muy crudo el invierno y no podemos dejar desamparadas a las personas cuando tenemos la posibilidad de ayudar», refirió García.

La activista voluntaria, también resaltó que existe una cocina dentro de la infraestructura donde las personas podrán prepararse algún desayuno y continuar con sus actividades durante la jornada.

«Es duro ver que llegan personas de otros municipios y no tienen dónde quedarse, por ello el Centro de Atención Precoz cuenta con baños, duchas y por supuesto una cocina para que se puedan elaborar algunos alimentos en caso de que necesiten, la administración analizará como realizar esto, pero mientras tanto queremos que las personas vayan teniendo un espacio», concluyó la activista.

Tanto el director del Hospital Regional San Juan de Dios como la activista coincidieron en que se tiene que concluir a la brevedad posible Hospital Oncológico para que la infraestructura pueda ser utilizada por las personas que no tienen dónde quedarse, recomendando que el espacio debe que ser cuidado por todos.

Apunte

Solidaridad y gestión

Al momento no existe un albergue donde puedan quedarse los familiares de los pacientes, sin embargo, varias instituciones como el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) a la cabeza de Mery Polo, realizan tareas de solidaridad con la finalidad de ayudar a aquellas personas que más lo necesiten.

«Siempre y cuando podamos ayudar se lo hace, ya que nosotros contamos con algunos albergues transitorios, analizamos la figura y cedemos o caso contrario realizamos la gestión directa de la situación», dijo Polo.

La nota

Albergues municipales

La Alcaldía Municipal de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado, tiene bajo su responsabilidad la administración de los albergues, sin embargo, los mismos solamente funcionan durante la época de invierno, donde personas en situación de calle son trasladadas a estos lugares para que puedan pasar la noche.

Este espacio también sirve para aquellas personas que llegan desde el interior del país y no tienen dónde quedarse, el único requisito es presentar la cédula de identidad para que puedan registrar los datos, el mismo se abre desde las 18:00 de la tarde hasta las 06:00 de la mañana del día siguiente.

Sin embargo, en más de una oportunidad se escuchó que los lugares sufrieron destrozos por parte de bebedores consuetudinarios que pasaban la noche en el lugar, por lo que desde la Alcaldía decidieron controlar los espacios y ser mucho más estrictos al momento de dejar que se alojen algunas personas.

El albergue municipal que está ubicado a lado del parque Óscar Alfaro en el barrio El Carmen, solamente presta los ambientes a las delegaciones que llegan desde el interior del país y no es permitido alojar a otro tipo de personas tal es el caso de los familiares de pacientes que llegan desde otras comunidades o municipios para que pase la noche.