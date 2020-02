Paz: La alcaldía no es una agencia de empleo

El alcalde de la ciudad de Tarija, Rodrigo Paz Pereira, hizo referencia acerca de las demandas de algunos trabajadores municipales, que exigen el cumplimiento de un laudo arbitral y rechazan el despido de más de 40 consultores en línea, en ese sentido Paz manifestó que la «alcaldía no es una agencia de empleo».

«La alcaldía no es agencia de empleo, en la alcaldía de contrata gente para dar un servicio al pueblo, yo no puedo mantener gente que no está adecuada para dar servicio al pueblo, no es una agencia de empleo, contratamos lo que se debe contratar», declaró Paz.

Los trabajadores municipales anunciaron el dia de hoy que el próximo miércoles, llevarán adelante un paro indefinido, exigiendo soluciones a sus demandas.