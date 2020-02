Gerardo Castellón ya trabaja en García Agreda

JOAQUÍN JORDÁN AZURDUY

Ayer en la mañana en las instalaciones del Complejo García Agreda el equipo del Barrio Las Panosas contó con la presencia del jugador Gerardo Castellón quién se constituye en el nuevo refuerzo con miras al torneo local y la copa Simón Bolívar.

Este jugador que ya estaba anunciado la próxima semana recién se integró a las prácticas luego de solucionar algunos aspectos personales y de aquí en adelante se pone a las órdenes del profesor Juan Maraude donde espera de a poco comprenderse con los compañeros y lograr ser tomado en cuenta en el equipo.

“Llegamos a un acuerdo con la dirigencia, creemos que estamos por el mejor camino y estoy feliz de volver al club donde me abrió las puertas para jugar en la primera y tengo el objetivo de retribuir la confianza con trabajo y así poder llegar de la mejor manera al inicio del torneo, creo que con el profe Maraude ya jugué tengo la confianza, los dirigentes también me conocen y esas cosas son importantes para haber decidido llegar a esta institución, feliz de poder aportar lo que uno sabe, esperemos que nos vaya bien de la mejor manera, dar un buen campeonato tanto en la copa Simón Bolívar como en el torneo local eso es lo que quiere, nosotros siempre queremos pasar de ronda jugar y soñar con ascender, para eso estamos trabajando, es un equipo bien conformado, se siente en casa al volver aquí y esperemos poder ascender que es lo que queremos, me estuve moviendo, estuve entrenando por mi parte pero ahora ya a trabajar con el plantel y demostrar lo que uno sabe y para que lo que me han traído” dijo Gerardo Castellón nuevo refuerzo del cuadro de García Agreda.

El equipo de García Agreda trabaja en doble turno, en horas de la mañana en las instalaciones del Complejo García Agreda y al mediodía en la cancha San Marcos, donde en la mañana trabajan en el aspecto físico a cargo de los preparadores físicos Mauricio Sabena y Edwin Lima para que al mediodía ya se haga un trabajo con balón, donde está a cargo del profesor Juan Maraude quién también es el que supervisa todo el trabajo correspondiente.

Otro jugador que ya está trabajando desde hace dos días atrás con el plantel es Facundo Yáñez quién espera poder ser el aporte en la parte delantera que necesitaba el equipo llega al club el único objetivo de poder ganarse un puesto en el equipo juntamente con todos sus compañeros y así demostrar los objetivos que se tiene para seguir creciendo en esta institución donde él apuntó que se tiene un equipo muy bien armado y de seguro va a ir peleando cosas muy importantes.