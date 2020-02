Aún no se tiene una decisión sobre inhabilitación de Evo Morales

Manuel Oliva /Bolinfo /Tarija.

(elPeriódico-Febrero-20-2020) El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, afirmó que aún no se decidió en ningún caso de candidaturas observadas o con demanda de inhabilitación, descartando que Evo Morales haya sido inhabilitado tal como se informó en diferentes medios de comunicación. Romero sostiene que se está haciendo un análisis minucioso, detallado y apegado a la ley de cada caso.

Ante las informaciones extraoficiales que planteaban la inhabilitación de Morales, la alcaldesa de Yunchará, Gladys Alarcón, manifestó que, al no haber un pronunciamiento oficial del Órgano Electoral, aún se espera que no se continúe con la vulneración a los derechos humanos de quienes piensan distinto en el país, haciendo referencia a quienes no comulgan con la línea de gobierno actual.

“Nos sentimos muy indignados porque no estamos entrando en un ámbito de participación igualitaria o equitativa, nos prometieron elecciones transparentes y en igualdad de condiciones, vemos que no es así, el Gobierno transitorio arremete contra quienes pensamos diferente y se sigue con la persecución política”, manifestó.

Indicó que se cuenta con que el Órgano Electoral haga una buena lectura y en cumplimiento con la normativa, si se cumplen con los requisitos, Morales debería estar habilitado. Según Alarcón, tanto el candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, como Morales, cumplen con los requisitos establecidos por la norma.

Por otra parte, el vicepresidente del Comité Cívico de Tarija, Alex Orellana, se adelantó con la celebración por la inhabilitación de Morales.

“Realmente es una alegría para los Comités Cívicos, más que todo por el respeto a la democracia y las normas de derecho. Lo que estamos esperando nosotros es que todo sea transparente, creemos que la lucha cívica debe transformarse en algo relacionado a que el pueblo pueda ir a las urnas y tener la confianza de que su voto será respetado. Creemos que el TSE ahora realmente está trabajando imparcialmente”, dijo.

Considera que el MAS tiene un voto duro, por lo que no cree que la inhabilitación de Morales signifique una disminución al número de electores de este partido, de todas maneras, opina que se deben continuar los procesos de investigación contra quienes hayan realizado daños al Estado.(eP).

