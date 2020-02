EL TSE HABILITA A PUMARI PERO DEJA EN ESPERA A EVO, ARCE Y COSSÍO

Redacción Central eP (Bolinfo)

El Tribunal Supremo Electoral, apegándose a los plazos establecidos, publicó en su página web las listas de candidaturas habilitadas, inhabilitadas y con demandas de inhabilitación u observadas.

El 3 de febrero se venció el plazo para presentar los cuadros de candidatos a la Presidencia y Vice Presidencia del Estado Plurinacional, también de Diputados y Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, entonces, se evidenció que el ex presidente Evo Morales figuraba como primer senador por el Movimiento al Socialismo (MAS) por el Departamento de Cochabamba, a pesar de no estar en Bolivia y bajo el estatus de asilo político en la Argentina. Así mismo, se registró al ex ministro de Economía, Luís Arce Catacora, como presidenciable por el MAS, quien abandonó el país hacia Mexico bajo una figura similar a la de Morales pero luego regresó a Bolivia. Ambos siguen bajo observación y no se confirmó su habilitación o inhabilitación.

El Presidente del TSE, Salvador Romero, había anticipado que en el caso de los candidatos con demandas de observación, analizarían puntualmente cada caso y en el momento oportuno se pronunciarían.

El ex gobernador del Departamento de Tarija, Mario Cossio, refugiado en el Paraguay los últimos nueve años, se presentó como candidato a senador por la alianza Creemos de Luís F. Camacho y también fue observado por el órgano electoral y aún mantiene esta situación. Mejor suerte corrió el candidato a la vicepresidencia por esta misma alianza, Marco Pumari, que en primera instancia fue observado y ya fue habilitado por la instancia respectiva.

Apunte: La ex senadora por el MAS, Adriana Salvatierra, quien buscaba ser candidata a una diputación por Santa Cruz, figura en la lista de inhabilitados.