15 de Abril mantuvo la categoría

ANDRÉS TÓRREZ TÓRREZ

Con una pragmática campaña, ganó a los rivales que tenía que ganar y perdió con los que tenía que perder, el Club 15 de Abril, cumplió holgadamente el objetivo de mantener su plaza en la máxima categoría del fútbol tarijeño, en el año donde cumplió su centenario de fundación.

El pragmatismo de 15 de Abril, empezó a expresarse desde la conformación del equipo, la mayoría venía de temporadas pasadas y algunos refuerzos, no muchos porque el presupuesto no lo permite, por más que el 2019, era el año del centenario.

Es que la dirigencia albinegra privilegia -por sobre todos los fugases éxitos deportivos- su vigencia institucional y mal no le ido, es el segundo club tarijeño que ha superado el siglo de vida y a esta altura de su historia, no se puede emprender planes ambiciosos, sin comprometerla.

En el Apertura, las cosas no salieron bien, especialmente en el lapso adverso de perder 5 partidos al hilo y por cifras elocuentes, veamos: Real Tomayapo (1-3), Industrial (0-5), Atlético Bermejo (0-7), Universitario (0-4) y Atlético Ciclón (0-5), lo que seguramente en otro club hubieran desatado el pánico.

Pero en contraposición, los albinegros ganaron sus partidos ante rivales directos en la lucha por la permanencia, revisemos: Real Tarija (2-0), Gobierno Municipal (1-0), Municipal (4-2), y terminó dándose un festival de goles frente a Educación Técnica Agro (8-2).

Estas 4 victorias le reportaron a 15 de Abril, un total de 12 puntos, terminando en el décimo puesto en el Apertura y sacando 5 a los equipos comprometidos con la pérdida de la categoría, la situación estaba controlada.

En el Clausura y pese a sumar 2 puntos más que en el anterior certamen, los albinegros terminaron undécimos, sumando 4 triunfos y 2 empates, pero con una alegría adicional, ya que le ganaron la revancha del “clásico de antaño” a Royal Obrero (2-1), que se había impuesto en el primer capítulo (1-0).

En la tabla general 15 de Abril cayó al décimo segundo puesto con 26 puntos, pero con una cómoda ventaja de puntos con relación a los equipos que perdieron la categoría, cumpliendo sin sustos el objetivo trazado para esa temporada.

Párrafo aparte para la infatigable labor del Presidente Vitalicio, Dr. Humberto Pacheco, que está en los más mínimos detalles del club de sus amores, quien como nadie goza y sufre con los resultados.

El fútbol –se dice- es un juego colectivo, donde sin embargo prevalecen las individualidades, especialmente cuando se trata de los goleadores, 15 de Abril contó en su campaña con el valioso aporte del paraguayo Diego Jaquet, que aportó con 17 goles de los 30 que hizo en equipo albinegro, por tanto fue la figura destacada, conformando con Cristian Escalante, Yelsin Ortega, Denilson Borges, Rubén Ortiz y Edgar Egüez, la columna vertebral del Albinegro