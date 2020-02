Alfaro: “No hay ni una comunidad sin una obra del gobierno nacional”

Asume que la vigencia del MAS en el área rural se debe a que durante los años del gobierno de Evo Morales se visibilizó al sector campesino y se le dio protagonismo en el ámbito nacional

Manuel Oliva /Bolinfo /Tarija.

(elPeriódico-Febrero-16-2020) En el marco de la coyuntura política, el ex secretario de la Gobernación de Tarija, Luis Alfaro, señaló que el Movimiento al Socialismo (MAS) y en especial Evo Morales, aun cuenta con un fuerte respaldo y apoyo del área rural.

“Estos 14 años, hay que reconocer que se hizo en el campo lo que nunca se hizo, lo que nunca hizo ningún presidente. Éste presidente parece que no dejó una sola comunidad sin visitar, en el campo no hay ni una comunidad sin una obra del gobierno nacional. Eso es de hecho y la gente del campo es muy agradecida, es gente muy leal y que lo lleva en el corazón, quizás no por el color político sino por lo que hizo y eso seguirá así por mucho tiempo”, manifestó Alfaro.

Indicó que el resto de los movimientos políticos y sus actores no entienden que se debe hacer una alianza al margen de lo político entre el campo y la ciudad, ya que todos pertenecen al mismo pueblo. Lamentó que en el momento que planteó esta alianza, tanto el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, como el alcalde, Rodrigo Paz, no lo escucharon.

Explicó que a raíz de la poca atención a las necesidades de las personas que viven en el campo, se están perdiendo tierras productivas y a los mismos productores, pues los campesinos optan por vender sus tierras para buscar alguna alternativa laboral en la ciudad ya que las condiciones en las que se encuentran debido al contrabando que no es controlado y a la falta de promoción en los mercados de los productos locales, no les hace rentable la vida en el agro. (eP)

El apunte

Respecto a las tiendas políticas opositoras al MAS, Luis Alfaro, manifestó que considera que estas no pueden sentar presencia en el área rural ya que no asumen que “ya no hay una Bolivia sin campesinos e indígenas”, destacó la inclusión que vivió Bolivia durante los últimos 14 años y lo puso como referente para los candidatos.

“Miren las listas de Camacho, Mesa, Áñez, no tienen un rostro auténtico y digno del campo. No lo tienen porque se reparten entre familiares, entre parientes y amigos, ese es el problema real”, dijo.