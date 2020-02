Diputado pide informe a Presidenta y ministro por mal servicio de BOA

Manuel Oliva/Bolinfo/Tarija.

(elPeriódico-Febrero-15-2020) La desaparición del refrigerio, los retrasos constantes en las salidas de la empresa BOA y los reclamos de los usuarios fueron los motivos para que se haga la solicitud de informe a las autoridades

A raíz de los constantes reclamos de los usuarios de Boliviana de Aviación (BOA) y el decaimiento del servicio de esta aerolínea el diputado, Alex Mamani, presentó una solicitud de informe, primero al ministerio de Obras Públicas y luego a la Presidente transitoria, Jeanine Áñez. Al no obtener respuesta hizo una solicitud de conminatoria.

“Yo como diputado desde el año pasado que estoy fiscalizando al BOA, ya que esta empresa se está yendo de caída, antes era rentable. Con el cambio de Gobierno la han remplazado con Amazonas (aerolínea privada), el 23 de diciembre hice la petición de informe al ministerio de Obras Públicas y a Presidencia el 30 de enero, tenían 10 días para responder a seis preguntas”, manifestó Mamani.

El motivo de los constantes retrasos en los vuelos a nivel nacional e internacional, la cantidad de personal que trabaja en BOA, el presupuesto con el que cuenta y el recorte de refrigerios en los vuelos, son algunas de las interrogantes que plantea el diputado en la solicitud de informe.

“Como ya pasaron los 10 días, según reglamento, hice una conminatoria con la que tienen 48 horas para presentar una respuesta con documentación de respaldo a las seis preguntas de la petición de informe. También queremos saber cuánto ganaba antes el personal y cuánto gana ahora, otra cosa que queremos saber es si hay la intención de privatizar, ya que antes hablaron de eso, entonces tienen que responder”, sostuvo Mamani. (eP)

El apunte

En el caso de no encontrar respuesta harán PIO

El diputado, Alex Mamani, señaló que en caso de no presentarse la información solicitada, desde su comisión se realizará una Petición de Informe Oral (PIO), a partir de una interpelación al ministro competente.

“Ese es el trabajo que nos toca hacer, cuidar el patrimonio de los bolivianos, en este caso al BOA. Por ejemplo yo que tengo que viajar constantemente, anoche llegué a Tarija con una hora y media de retraso, lo mismo me paso al ir a Cochabamba, dos horas de retraso. Se está dando prioridad a Amazonas y no a BOA, creo que hay que defender a la empresa nacional”, dijo