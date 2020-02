Real Potosí recibe a San José en el estadio Víctor Agustín Ugarte

POTOSÍ, feb 08

Sin tiempo para las celebraciones, menos para los lamentos, los equipos de Real Potosí y San José se enfrentarán este domingo en el estadio Víctor Agustín Ugarte, de la Villa Imperial (17:15). En encuentro corresponde a la quinta fecha del Campeonato Apertura de la División Profesional que es controlado por la Federación Boliviana de Fútbol.

El choque los dos elencos mineros tiene una añadidura especial pues el local es penúltimo en la tabla de posiciones con tres puntos y la visita es último con una sola unidad, los puestos inquietan a sus dirigentes ya que ambos elencos no están cumpliendo con lo planificado en este torneo en el que comenzaron mal.

Marcos Rodolfo Ferrufino, director técnico del plantel potosino aprovechó los días de entrenamientos para corregir errores, además de fortalecer la parte física sin descuidar la parte táctica, pues en la quinta presentación del equipo el objetivo es sumar las unidades para subir puestos en la tabla en el que pretenden alcanzar los primeros puestos.

Los lilas llegarán a este partido después de vencer a Real Santa Cruz por 2 a 1, en un compromiso muy difícil que les costó a los lilas pues perdían y terminaron remontando el marcador con lo que se quedaron con las tres unidades y le gusto de ascender un puesto en el tablero tras jugar cuatro compromisos.

Es un partido de cuidado; estamos trabajando de acuerdo a las exigencias, comentó el entrenador quien no adelantó al once inicial, pero de acuerdo con los entrenamientos no habrán muchos cambios con relación a la planilla que le ganó al elenco cruceño, la idea es darle mayor movimiento a la planilla y así pelear por las tres unidades.

Mientras tanto, el plantel de San José llegará a este cotejo después de empatar contra el elenco de Real Santa Cruz en el estadio de Montero, Gilberto Parada (1.1), en ese cotejo el equipo orureño estaba a punto de perder, pero un gol de Jorge Toco sobre la hora del juego le salvó la tarde del elenco que se mantiene en el último puesto de la tabla y con un solo punto.

Los santos tienen un partido pendiente con The Strongest (primera fecha), no jugó ese cotejo debido a su participación en la Copa Libertadores (primera fase) del que fue eliminado, pues perdió tanto de ida como de vuelta. Pero también los problemas en los que se encuentran sumergidos internamente (temas económicos) también tienen su cuota aparte y lo mantienen desangrándose, ya que no encuentra una luz en el camino por una millonaria deuda.

Equipos

Real Potosí: Gustavo Salvatierra; Ronald Eguino, Douglas Ferrufino, Rodrigo Borda, Brian Hinojosa, Federico Domínguez, Oscar Baldomar (Francisco Pastor), Leandro Maygua, Maximiliano Gómez, Vladimir Ortega (Gerardo Yecerotte) y Oscar Díaz. DT: Marcos Rodolfo Ferrufino

San José: Jesús Careaga; Luis Torrico, Jorge Toco, Kevin Ceceri, Iván Vidaurre, Boris Condori, Jairo Thomas, Marcelo Gomes (Jorge Añez), Marquinho, Freddy Abastoflor y Rodrigo Vargas. DT. Omar Asad

Árbitro: Luis Yrusta (La Paz), asistido por Rubén Flores y Reluy Vallejos