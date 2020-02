Equipos bolivianos apenas lograron un triunfo

ANDRÉS TÓRREZ TÓRREZ

Una victoria en 6 partidos obtuvieron los equipos bolivianos en el inicio del torneos internacionales, donde ya quedó en el camino San José y otros pueden seguir el mismo camino, ya que las Copas siguen siendo esquivas para los bolivianos.

COPA LIBERTADORES

La actuación de San José, fue lamentable, más todo por la dirigencia, ya que lo que presentaron en el campo de juego, no tuvo nada que ver con un equipo de fútbol y los resultados lo demuestran fehacientemente.

Los “santos” perdieron los 2 partidos jugados con Guaraní de Paraguay, que no es Olimpia o Cerro Porteño, recibieron 5 goles en contra y no anotaron ninguno, siguiendo la misma ruita de otros equipos nacionales que quedaron eliminados nada más comenzar el campeonato.

La única victoria fue la conseguida por The Strongest frente a Atlético Tucumán por 2 a 0 y también fueron los únicos goles que anotaron en los 7 encuentros jugados, la diferencia es buena pero de ninguna manera le garantiza la clasificación, teniendo en cuanta que los equipos argentinos crecen en condición de local.

El miércoles en la revancha que se jugará en Tucumán se definirá la suerte de los atigrados, que se halla obligado a una hazaña parta mantenerse con vida.

COPA SUDAMERICANA

En la Copa Sudamericana, los resultados fueron más catastróficos, se perdieron los 4 partidos que jugaron y con un detalle revelador, no se anotó un gol, pese a que 2 de esos partidos se jugaron como local

Al que peor le fue sin duda alguna a Blooming, al que Emelec de Ecuador le hizo 3 goles en su propio reducto del Tahuichi Aguilera, algunos medios señalaron que los celeste tienen un pie afuera, en realidad creemos que ya tiene los 2.

Otro tanto aconteció con Nacional Potosí, que cayó con más pena que gloria en su reducto frente Melgar de Arequipa, en una de las escasas victoria de un equipo peruano en nuestro país, los potosinos necesitan un “milagro”- este martes en el partido revancha.

Para algunos, pensando en la altura de La Paz, consideran que Always Ready, es que más opciones tiene de dar vuelta su serie con Millonarios de Colombia, que lo venció por 2 a 0, sin embargo la empresa no será sencilla, por el nivel que tiene el fútbol colombiano, sin embargo lo íltimo que se pierde son las esperanza, además soñar no cuesta nada, no es cierto.

Finalmente Oriente Petrolero, que el que mejor renta trajo de la ida, al perder por 1 a 0 con Vasco.

Da Gama, no tiene un panorama fácil, para los bolivianos siempre han sido complicados los elencos brasileños, por más que parecen estar lejos de su nivel.

Los números que no mienten a la hora de analizar los resultados del fútbol son elocuentes, como lo pueden apreciar:

PARTIDOS GANADOS 1

LOCAL 1

PARTIDOS PERDIDOS 6

LOCAL 3 VISITA 3

GOLES A FAVOR 2

COMO LOCAL

GOLES CONTRA 8

LOCAL 5 VISITA 3

TOTAL PARTIDOS 7

LOCAL 4 VISITA 3