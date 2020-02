Silos y Castro en el plantel de Real Tomayapo

JOAQUÍN JORDÁN AZURDUY

Ayer en horas de la mañana en la sede del club Real Tomayapo se realizó la presentación del jugador uruguayo Oscar Castro quién proviene del fútbol argentino y de Juan Carlos Christian Silos quien vuelve al plantel con el objetivo de seguir marcando goles.

Un acto sencillo donde estuvieron presentes los dirigentes del cuadro de Real Tomayapo juntamente con los dos jugadores quienes mencionaron su satisfacción de ahora estar en esta institución y agradecieron la confianza.

“Del fútbol tarijeño conozco poco, fui averiguando sobre lo que es el cuadro de Real Tomayapo recién el lunes voy a conocer a mis compañeros y el objetivo es poder hacer una buena pretemporada, conozco que es un equipo con grandes aspiraciones y sé que si he llegado es para portar con lo mío, mi estilo de juego es que voy bien con la cabeza, además que me caracterizo por jugar fuerte, soy defensor central y quiero demostrar todo en el campo de juego, sabemos que es un torneo que va a ser muy fuerte pero con el trabajo de todos queremos llegar a la principal categoría del fútbol boliviano, me sedujo la propuesta de venir porque sé que es un equipo joven que trabaja muy bien, que tiene dirigentes muy comprometidos y eso a cualquier jugador lo anima para poder llegar hasta este club, estuve jugando hasta diciembre en el fútbol argentino en Acassuso, para luego ya este último tiempo me estuve moviendo en un equipo del Uruguay que está jugando Libertadores, donde realice la pretemporada y recién hace tres días dejé de entrenar por lo que estoy bien físicamente y eso lo vamos a demostrar en el campo de juego, solamente queda comenzar a trabajar y demostrar con esmero, con el trabajo diario porqué uno está aquí y cuáles son los objetivos que tiene” dijo Castro.

Por su parte Christian Silos quien vuelve al quipo de Real Tomayapo, espera seguir aportando con su juego y con goles y eso también va a ser con el apoyo del equipo, mencionó que tuvo la oportunidad de poder jugar en el fútbol profesional, pero por diferentes temas no lo pudo hacer y sabe que volviendo Tomayapo tiene un objetivo claro, de seguir mostrando su juego, poder seguir destacándose y así lograr los objetivos con este plantel, señaló que él se siente como en casa y que solamente queda conocer a sus nuevos compañeros y poder consolidarse en el equipo de Real Tomayapo donde el objetivo es poder llegar a la División Profesional y para eso solamente van a necesitar trabajo y más trabajo.