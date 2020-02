San José en peligro de desafiliación

ANDRÉS TÓRREZ TÓRREZ

Versiones contradictorias circularon ayer en torno al Club San José de Oruro, que nuevamente se halla cercado por las deudas y esta vez con el riesgo de ser desafiliado de la División Profesional del Fútbol boliviano.

La primera versión –extraoficial- da cuenta que la FIFA habría determinado dar un ultimátum a la F.B.F. para que hasta el próximo 15 de febrero, San José deba honrar la deuda de un monto superior a los 2 millones de dólares, por la que ya tuvo la sanción inicial con la pérdida de 6 puntos en el anterior campeonato.

La versión determinó a los dirigentes del equipo orureño declarar “estado de emergencia”, pese a que la versión no pudo ser oficializada, por el fin de semana, perro cuando el “río suena, es porque….”.

Según el detalle de las deudas de San José, involucra a 5 jugadores del pasado campeonato, al ex – Real Tomayapo, Nahuel Quiroga, al ex – director técnico peruano Julio César Uribe, el pase por el jugador Carlos Lampe, proveniente de Huachipato de Chile y lo sorprendente es que además incluye entre los acreedores al propio ex – presidente Wilson Martínez.

Nahuel Quiroga $us 130.000

Carlos Saucedo $us 220.000

Marco Barrera $us 120.000

Javier Sanguinetti $us 120.000

Carlos Lampe $us 350.000

César Uribe $us 190.000

Huachipato $us 1.200.00

Préstamo Complejo $us 90.000

Wilson Martínez $us 70.000

TOTAL $us 2.490.000

EL “SALVADOR”

En horas de la tarde volvió a aparecer el ex- Presidente de San José, Wilson Martínez, quien intentó llevar tranquilidad a los dirigentes de San José, indicando que no es evidente que haya peligro de desafiliación, pero no mostró ningún documento para avalar su afirmación.

Martínez, que se ofreció nuevamente a solucionar el problema de las deudas de San José, terminó por confirmar lo peor, el peligro de la desafiliación, al expresar que los dirigentes que estuvieron después de su salida, no solucionaron ninguna deuda y que su persona puede afrontar la situación, pero porque no lo hizo cuando era el Presidente, se preguntará más de un hincha.