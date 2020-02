Ex alcalde de San Lorenzo asegura que fue víctima de persecución política

La ex autoridad declaró que todos los procesos que se abrieron en su contra se dieron a raíz de la entrada de Miguel Ávila a la alcaldía del municipio de San Lorenzo.

FINEZA MARQUEZ GARCÍA/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico- febrero 06/2020) El presidente departamental de la Comisión Política del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan Carlos Gutiérrez, manifestó que fue víctima de persecución política, por el lapso de 4 años, a partir del ingreso del alcalde de San Lorenzo Miguel Ávila.

“Realmente es preocupante, la persecución política que he vivido, pero confío en la justicia a pesar de que es ciega. Sé que poco a poco, se van a caer los procesos que iniciaron en mi contra, ya que los casos fueron rechazados por los fiscales correspondientes”, indicó.

Gutiérrez explicó, que se presentaron todos respaldos correspondientes a todos los casos, motivo por el cual, fueron rechazados por los fiscales. De igual manera declaró, que debido la manipulación, continuaron las apelaciones a pedido de Ávila.

“El que nada debe, nada teme, y yo tengo la conciencia limpia y tranquila, porque no he robado ni un peso al pueblo, la población y la justicia lo saben”, expresó.

El presidente de la Comisión Política, indicó que le abrieron 15 procesos, por incumplimiento de deberes, pero por el momento solamente son cuatro, ya que los demás están fuera de plazo, y ahora se encuentran en etapa de cierre.

“Yo creo, que en los casos en los que fui absuelto, los dejaré de lado y no iniciaré ninguna contrademanda, lo dejaré en manos de la justicia divina, porque nunca me gustó perseguir a la gente no tengo enemigos. Miguel Ávila para mí no es un enemigo, realizar una contrademanda sería una bajeza por mi parte, por lo que Dios se va a encargar de la injusticia que me hicieron”, aseveró.

Antecedentes

El ex alcalde de San Lorenzo, Juan Carlos Gutiérrez, fue sentenciado a un año de privación de libertad por el delito de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado, por la construcción de dos colegios; pero se le concedió el perdón judicial por lo que no fue al penal de Morros Blancos.

El abogado defensor, de la ex autoridad, solicitó que se le aplicara el perdón judicial, por lo que el Tribunal de Sentencia Tercero de la Capital, le otorgó el perdón, que está reconocido en la Ley. (eP).

Los Datos

Juan Carlos Gutiérrez, inició su carrera, como secretario de relaciones de su comunidad y con el apoyo de la gente logró ocupar la secretaría de la Central campesina del municipio.

El 15 de diciembre del 2009, fue electo como candidato a la alcaldía por San Lorenzo, y a sus 28 años, fue el alcalde más joven de Tarija y de Bolivia.