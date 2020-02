Álvaro Ruiz denuncia actos de “abuso y atropello” a Patricia Hermosa

Tatiana Miranda/Bolinfo/Tarija

(elPeriódico-Febrero-01-2020) El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), Álvaro Ruiz García, manifestó su preocupación por la detención de la abogada Patricia Hermosa, en la ciudad de La Paz, en la zona de la Terminal de Buses, cuando portaba los documentos del expresidente Evo Morales Ayma, para ser inscrito en las siguientes elecciones.

“Esta detención fue realizada por personas de civil y un coronel Rojas”, esta persona habría sido llevada a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Ruiz pidió a los medios de comunicación “como veedores de transparencia de las próximas elecciones” se pueda informar de la situación.

El alcalde de Uriondo y uno de los líderes del MAS en Tarija, mostró su repudio ante estas acciones. “No deberían suceder, el Tribunal Supremo Electoral es la instancia encargada de determinar si los candidatos cumplen o no con los requisitos para ser sometidos a la voluntad del pueblo, si serán o no electos”, explicó.

Destacó la importancia de que exista una elección que permita garantizar los derechos de los candidatos y derechos de las personas, al no conocer los argumentos por los que esta persona ha sido detenida.

“Hemos pedido conocer el motivo y saber dónde se encuentra, porque horas después no se conocía la ubicación de la señora”, declaró.

El presidente de la FAM espera que estos actos no sean con la intención de “amedrentar”, porque “empañaría las próximas elecciones”.

“Si esto no se aclara, haría pensar que existe una persecución política sobre los militantes del Movimiento Al Socialismo”, acotó. (eP).

El apunte

Postulación de Evo Morales a la Asamblea

En un comunicado de prensa, la Dirección Departamental del Movimiento Al Socialismo de Cochabamba, confirmó la aceptación de Evo Morales de ser designado a candidato a la Asamblea Legislativa.

Esta solicitud fue firmada justo una semana después de que el MAS decidiera que la fórmula de candidatos presidenciales esté compuesta por Luis Arce Catacora y David Choquehuanca Céspedes, a días de que se venza el plazo para inscribir candidatos el próximo 3 de febrero. Esperan que los abogados inicien el trámite de postulación ante el Tribunal Supremo Electoral para saber si Morales competirá para ser diputado o senador.

Según la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de elecciones generales, Morales no podría presentarse como candidato a presidente, pero no interpone ningún impedimento a postular como legislador.