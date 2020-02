Alcaldía afirma que los mercados municipales están en “óptimas” condiciones

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico-febrero 01/2020) Una vez más un grupo de comerciantes se quejó en contra del jefe municipal de mercados, Gonzalo Durán Saavedra, argumentando el “mal estado” en el que se encuentran estos centros de abasto.

En respuesta, el jefe de mercados municipales, Gonzalo Durán, declaró que son “muy pocos” los comerciantes que se quejan de su trabajo. Según esta apreciación, las denuncias se deben a que esta dirección está haciendo cumplir las normativas municipales al interior de estos centros de abasto.

“Quiero que los comerciantes me muestren la suciedad de la que tanto hablan, no hay tal cosa, pero lamentablemente les gusta hablar sin tener fundamento”, respondió el funcionario municipal, cuestionando loas declaraciones de los representantes de los vendedores.

Durán acotó que contrataron más personal de limpieza para el Mercado Central, uno de los principales atractivos de la ciudad.

“Durante los primeros días de enero no teníamos el personal de limpieza, pero eso no fue más de dos días”, puntualizó.

El funcionario respondió que no tiene por qué dar explicaciones al dirigente de los comerciantes, Adán Peralta, al asegurar que está cumpliendo con su trabajo y el único que puede destituirlo de sus funciones es el alcalde, Rodrigo Paz Pereira.

“No le voy a responder a este señor, porque yo realizo el trabajo que debo, pero lamentablemente él no representa a todo el Mercado Central”, aseguró el funcionario municipal. (eP).

Apunte

Molestia

El dirigente del Mercado Central Adán Peralta, informó que este centro de abasto se encuentra en malas condiciones y eso detona en que los compradores se quejen, porque fuera de mostrar una “mala imagen” al público por la falta de higiene, no son efectuados los controles respectivos.

“Es lamentable que el administrador se dedique a pasear, está todo el tiempo con el –teléfono- celular y no realiza el trabajo que debería, creo que se deben tomar acciones al respecto, porque el mercado se encuentra sucio, los baños no tienen las condiciones mínimas”, denunció el comerciante.