The Strongest rivalizará con Atlético Tucumán

ANDSRÉS TÓRREZ TÓRREZ

El equipo boliviano de The Strongest, debutará el próximo miércoles 5 de febrero en la segunda fase de la Copa Libertadores frente a Atlético Tucumán de la Argentina, en duelo que se jugará en el Estadio Hernando Siles y que será controlado por el árbitro ecuatoriano Guillermo Guerrero.

El programa de los partidos de ida de esta fase es el siguiente:

MARTES 4 DE FEBRERO DE 2020

Estadio Nacional (Santiago)– Hrs. 18.15

U. DE CHILE (Ch.) vs. INTERNACIONAL (B)

ÁRBITRO: Facundo Tello (Argentina)

Asist. Julio Fernández-Ezequiel Brailosvky (Argentina)

Estadio Bella Vista (Ambato) – Hrs. 20.30

MACARA (E.) vs. DEPORTES TOLIMA (C.)

ÁRBITRO: Michael Espinoza (Perú)

Asist. Michael Orué-Raúl López (Perú)

Estadio Atanasio Girardot (Medellín) – Hrs. 20.30

INDEP. MEDELLÍN (C.) vs. DEPORTIVO TACHIRA (V.)

ÁRBITRO: Leodán González (Uruguay)

Asist. Nicolás Taran-Richard Trinidad (Uruguay)

MIÉRCOLES 5 DE FEBRERO DE 2020

Estadio Antonio Ubilla (Melo) – Hrs.

CERRO LARGO (U.) vs. PALESTINO (Ch.)

ÁRBITRO: Fernando Rapallini (Argentina)

Asist. Diego Bonfa y Gabriel Chade (Argentina)

Estadio Monumental (Lima) – Hrs. 18.15

UNIVERSITARIO (P.) vs. CERRO PORTEÑO (P.)

ÁRBITRO: Andrés Rojas (Colombia)

Asist. John León-Miguel Roldán (Colombia)

Estadio Hernando Siles (La Paz) – Hrs. 20.30

THE STRONGEST (B.) vs. ATLÉTICO TUCUMÁN (A.)

ÁRBITRO: Guillermo Guerrero (Ecuador)

Asist. Cristhian Lescano y Andrés Tola (Ecuador)

Estadio La Nueva Olla (Asunción) – Hrs. 20.30

GUARANÍ (P.) vs. CORINTHIANS (B.)

ÁRBITRO: Alexis Herrera (Venezuela)

Asist. Luis Murillo y Alberto Ponte (Venezuela)

JUEVES 6 DE FEBRERO DE 2020

Estadio Monumental (Guayaquil) – Hrs. 20.30

BARCELONA (E.) vs. SPORTING CRISTAL (P.)

ÁRBITRO: Cristian Garay (Chile)

Asist. Claudio Ríos y Raúl Orellana (Chile)