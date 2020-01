F.C. Leonas terminó su participación con victoria

JOAQUÍN JORDÁN AZURDUY

El equipo de Fútbol Club Leonas terminó en la cuarta posición de su grupo en el torneo de la Evolución Conmebol de la categoría Sub-16 que se lleva a cabo en Asunción del Paraguay, donde en su último encuentro logró la victoria frente al equipo de Sporting Cristal de Perú por la mínima diferencia con gol marcado por Maríjulia Melgar.

Fue un partido donde se enfrentaban los dos equipos que hasta ese momento no habían sumado unidades en el torneo, fue muy parejo donde estuvo concentrado la defensa del plantel peruano que frenó todo el ataque del cuadro tarijeño que desde un inicio propuso mejor juego a través de las jugadoras quienes están más concentradas en el campo de juego, por su parte el equipo peruano se dedicaba a contragolpear y a buscar el gol de todo lado y al final de cuentas no llegaría también por la buena actuación del guardameta Erika Sánchez.

El primer tiempo fue un encuentro ida y vuelta donde ninguno de los dos equipos se hacían mucho daño y es así que no cambiaba la diferencia en el partido además que las jugadas de peligro eran falladas por las delanteras que se equivocaban a la hora de hacer el remate, en dos ocasiones el equipo de Fútbol Club Leonas se pudo ir con la diferencia en el primer tiempo, pero no supo concretar los disparos que se fueron muy cerca del arco defendido por el plantel peruano.

Ya en la segunda parte las cosas seguirían favorables para el plantel de Fútbol Club Leonas que proponía mejor juego y es así que llegaría una jugada por sector izquierdo donde aparece Nataliy Mercado quién remata y el balón se va al travesaño casi marca el primer tanto del encuentro.

Pero en la siguiente jugada aparecería el primer gol del partido a través de Maríjulia Melgar quién luego de un pase realizado por Mercado que amaga a dos rivales toca el balón para atrás y llega sola Melgar para rematar y poner el 1 a 0 en el partido cuando el encuentro ya transcurría 23 minutos del segundo tiempo.

Luego del gol Sporting Cristal se fue con todo en busca del empate tuvo dos jugadas claras pero ahí estuvo muy bien la defensa para rechazar y la buena actuación de la guardameta Sánchez quién tapo las jugadas de gol del cuadro peruano, al final de cuentas victoria para el cuadro tarijeño que termina en el cuarto puesto de su grupo, en su primera experiencia internacional.