Centros de rehabilitación atienden 10 mil pacientes al año

Tatiana Miranda/Bolinfo/Tarija

(elPeriódico-Enero-28-2019) El consumo de drogas, por su incidencia y las graves consecuencias que estas sustancias acarrean para la salud, está considerado como un problema social de cual los adolescentes son parte de uno de los grupos más vulnerables.

Entre las principales causas de consumo de drogas, se encuentran factores de predisposición, problemas familiares y trastornos psicológicos.

Con el solo hecho de que se encuentran en una etapa de desarrollo físico, emocional, psicológico y sociológico, nace la curiosidad de probar algo nuevo.

Si nos referimos a la variedad de drogas que existen en el mundo, se tiene alrededor de 435 sustancias que existen, de las que solo 10 se consumen en Bolivia.

“Cuatro son ilícitas y seis drogas lícitas, alcohol, tabaco, medicamentos tranquilizantes, estimulantes, analgésicos, marihuana, cocaína, inhalables, pasta base y éxtasis”, según información del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico de Drogas.

La Organización Mundial de la salud (OMS), define las drogas como: “sustancias que se utilizan voluntariamente para experimentar nuevas sensaciones o modificar el estado psíquico”.

Estas drogas suelen causar grandes cambios en sus consumidores y más aún si la persona llega a la adicción de la misma.

El consumo de drogas ilegales entre los adolescentes ha aumentado durante los 10 años y paralelamente, se ha evidenciado un aumento de las problemáticas típicas de la adolescencia. Los resultados de los estudios sobre el consumo de drogas durante esta etapa de la vida, ponen de manifiesto las graves y múltiples consecuencias que pueden generar.

Sin embargo, el abuso de drogas es un comportamiento que se puede prevenir, porque los efectos prolongados de las drogas en el cerebro pueden llevar a la drogadicción, que es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro.

Para cualquier persona adicta a las drogas, la necesidad compulsiva de consumirlas, puede ser “abrumadora”, afectando todos los aspectos de su vida como la de su familia.

Por qué consumen droga

Existen diferentes razones por las que los adolescentes y adultos pueden usar drogas:

Para “encajar”, el estatus social es importante para ellos, pueden usar drogas en un intento de impresionar.

Para “socializar”, algunos usan drogas porque disminuyen sus inhibiciones y los hacen sentir más cómodos en entornos sociales, “si él lo hace yo también”.

Para “lidiar” con cambios en la vida, si bien no es fácil para nadie, muchos recurren a las drogas para lidiar con situaciones a una nueva escuela, la pubertad o atravesar el divorcio.

Para “aliviar el dolor y ansiedad” en caso de problemas con su familia, con amigos, el colegio, la salud mental y el autoestima.

Sobre todo jóvenes que consumen droga desde temprana edad lo hacen por “diversión”, así contó Carlos, un joven que desde sus 15 años consume cocaína.

“La primera vez que consumo fue en un cumpleaños, donde me dijeron que si no lo hacía, no pasaba la prueba para entrar a un grupo de amigos”, declaró.

Estas fiestas continuaron siendo frecuentes, por lo que se volvió común que a cada evento que iba, no podía faltar inhalar cocaína con sus amigos.

“Me sentía muy borracho e inhalar cocaína me animaba, era como si ya no tuviera nada, y lo necesitaba”, recordó Carlos.

Otro testimonio de vida es el de Carla, quien estuvo entre la vida y la muerte luego de una sobredosis de cocaína.

“No podía estar sola, no tenía el apoyo de mi familia, ni de mis amigos, la universidad no me importaba y era mi única manera de estar tranquila”, contó.

Tras consumir alcohol y drogas en una noche en un local, solo recuerda que despertó en la cama del hospital, “vi la muerte”, pero también se dio cuenta que en ese momento su madre lloraba a su lado preguntándole una y otra vez por qué lo había hecho.

“Comenzó mi cambio… ahora son tres años que estoy limpia”, dijo Carla entre lágrimas. (eP).

NOTA DE APOYO

Ayuda y tratamiento

El Instituto de Prevención, Tratamiento, Rehabilitación e Investigación de Drogodependencias y Salud Mental (Intraid), es la única institución que se dedica a tratar enfermedades mentales, de alcoholismo como de drogadicción en Tarija.

Esta instancia no ha recibido en los últimos 10 años la atención necesaria de las instituciones departamentales, pues actualmente este espacio ha quedado pequeño por el creciente número de pacientes.

Sus funcionarios refieren que cada año, el instituto atiende alrededor de 10 mil casos, entre hombre y mujeres, con diferentes problemas, algunos de escasos recursos, “que pese a tener el programa de la Gobernación que ayuda a estas personas, no es suficiente”.

La directora de Intraid, Raquel Caero Rodríguez, aseguró que todavía continúan solicitando al Servicio Departamental de Salud (Sedes), que pueda mejorar en infraestructura en la parte trasera de la institución a favor de los pacientes.

Lamentó que desde julio del 2014, la Asamblea Legislativa Departamental aprobó la Ley 111, que establece la construcción de un nuevo instituto de salud mental en el departamento.

“El psiquiátrico que lleva el nombre del Doctor Alfred Scott Moreno, primer director e impulsor del Intraid, aún no ha sido construido”, lamentó la funcionaria de salud.

Las personas que tienen adicciones necesitan tratamiento. Esta situación podría incluir rehabilitación, desintoxicación, terapia, programas de recuperación u otras formas de tratamiento, también es importante que aquellos cercanos a la persona adictas brinden apoyo.

Los datos

El departamento de Tarija se ubica en el segundo lugar en el consumo de alcohol, entre las drogas legales e ilegales.

Existen alrededor de 435 drogas, 10 son comercializadas en los mercados negros de Bolivia.