Alianza con Áñez: Oliva ratifica “compromiso” con el FRI en lo departamental

Daniela Rodríguez /Bolinfo /Tarija

(elPeriódico-Enero-28-2020) El gobernador de Tarija, Adrián Oliva Alcázar, en conferencia de prensa argumentó el porqué de su apoyo a la candidatura de la actual presidente constitucional Jeanine Añez Chávez, con la alianza “Juntos”, en respuesta a una serie de críticas por el rompimiento con Comunidad Ciudadana (CC).

Oliva argumentó que el apoyo que brinda a la presidente Añez es por “su logro” de pacificar el país cuando le tocó esa responsabilidad.

Negó cualquier quiebre de la relación con el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), en el plano departamental, pues este partido cuenta con una secretaría en la Gobernación.

El gobernador Oliva lidera la agrupación ciudadana Todos, que es parte de la alianza nacional Juntos.

En la conferencia de prensa dijo que Áñez, es la persona que puede garantizar que todo lo que se conquistó los últimos tres meses, se sostenga en el tiempo, con el fin de darle más certezas al país.

Oliva contó que fue una decisión “difícil”, la que tomaron con su organización, porque esperaba que todos los actores políticos converjan “en la unidad”; sin embargo, al no poder concretarse un frente único asumió de forma “responsable”, el apoyo a Jeanine Áñez, por el contexto actual del país, que es diferente al que se tenía el pasado año.

Sobre la alianza que tenía con Carlos Mesa Gisbert, respondió que habló con él para explicarle el porqué de esta determinación.

Ante las preguntas de los periodistas, negó que el acuerdo con la alianza Juntos sea por candidaturas o espacios de poder, sino para construir un “bloque mayor”.

Al ser consultado de posibles nombres de candidatos a diputados o senadores, dijo que no existen condicionamientos sin querer hablar más del tema.

Uno de las interrogantes en el plano departamental es la vigencia del acuerdo que tiene esta gestión con el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), el principal partido de la alianza de Comunidad Ciudadana.

Sobre el particular, Oliva dijo que el acuerdo con el FRI se mantiene en el plano departamental.

Actualmente, el presidente del FRI, Edgar Guzmán Jáuregui, es secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación.

“Años antes, la Gobernación tuvo que ser conducida frente a un gobierno difícil, hoy se abre a la posibilidad de trabajar de manera coordinada, espero aportar desde la región”, dijo.

El dirigente del FRI, Edgar Guzmán, todavía no se pronunció sobre la ruptura de la alianza de Todos con Comunidad Ciudadana.

El FRI mantiene el apoyo a la candidatura de Carlos Mesa Gibert, a la presidencia con la alianza de Comunidad Ciudadana.

Todos pactó con la alianza “Juntos” que postula a la mandataria Jeanine Áñez, que está integrada por el Movimiento Social Demócratas (MDS), que lidera el gobernador cruceño Rubén Costas Aguilera, Soberanía y Libertad para Bolivia (Sol.Bo) que lidera el alcalde paceño Luis Revilla Herrero, y Unidos Para Renovar (Unir), que encabeza el exalcalde de Tarija, Óscar Montes Barzón.

La agrupación Primero la Gente (PG), que lidera el alcalde Rodrigo Paz Pereira, no confirmó si mantiene la alianza con Comunidad Ciudadana o si se aleja. (eP).

EL DATO

En la pasada elección de octubre, la agrupación Todos que lidera Oliva apoyó la candidatura de Carlos Mesa con la alianza de Comunidad Ciudadana. Esta agrupación participó con candidatos a diputados y senadores en Tarija.