Patricio “Pato” Toranzo ya está en Tarija

JOAQUÍN JORDÁN AZURDUY

Ayer en horas de la mañana arribó a nuestra ciudad el jugador Patricio Toranzo nuevo número 10 del plantel de Atlético Ciclón para que en horas de la tarde se realice la conferencia de prensa donde también ya lo presentaron a todos los medios.

Demostró ser una persona humilde que llegó aportar a este plantel debido a que se bajó del avión y comenzó a saludar a toda la gente, festejó con la hinchada que le fue a recibir cantó con la hinchada y ya se unió a lo que es el mundo Ciclón.

“Vengo a dejar huella en el cuadro de Ciclón, aquí seré uno más y trabajaré con todo el equipo para lograr los objetivos, mi contrato es por un año con una cláusula de 6 meses pero yo estoy tranquilo porque he querido venir, por qué es un club que me identifica mucho, además que tengo familiares en esta ciudad que fue lo más fuerte para aceptar llegar a este plantel, además por la seriedad de la gente que lo maneja, quiero demostrar todo lo que sé en el campo de juego y solamente me queda comenzar a entrenar con mis compañeros y mostrar para qué estamos hechos, del futbol tarijeño averigüe y cómo digo, el fútbol es el mismo en todas partes, donde aquí va a tener que demostrarlo en el campo de juego, el objetivo que tenemos es poder lograr el título, agradecer a la hinchada y a toda la gente que vino a recibirme porque eso es lo hermoso de llegar a un lugar y conocer nueva gente y tener el afecto de ellos y ahora solamente me queda retribuirlo en el campo de juego”, dijo el jugador quien el lunes estará realizando su primera práctica con el cuadro de Atlético Ciclón.

Se conoce el contrato es por una gestión y se espera que en el tiempo que él esté se logren los objetivos que se están buscando con esta institución que es poder llegar a lograr el título y buscar estar en los primeros lugares llegando a una clasificación a la copa Simón Bolívar para lo cual ya comenzaron a trabajar con miras a este torneo.

Mencionó que él viene a trabajar lo demostrará en cada entrenamiento la forma de ser y buscará lograr su clasificación con este plantel a un torneo nacional para eso llegó, sabe que está llegando el equipo más grande de Tarija y eso también es una responsabilidad para su persona de demostrarlo todo en el campo de juego.

Ficha técnica

Datos personales

Nombre completo Patricio Daniel Toranzo

Apodo(s) Pato

Nacimiento Buenos Aires

19 de marzo de 1982 37 años

País Argentina

Altura 1,78 m

Peso 70 kg

Carrera deportiva

Deporte Fútbol

Club profesional

Debut deportivo 2003