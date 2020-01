Choquehuanca pide respetar binomio del MAS elegido por Evo

FUENTE: EL DEBER

David Choquehuanca se abre a ser candidato a la vicepresidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS) a pesar de la presión de sectores que piden que se postule a la Presidencia. El excanciller resaltó que Luis Arce Catacora, proclamado por Evo Morales como candidato a la presidencia, fue quien diseñó la política económica durante estos últimos 14 años.



«La derecha hará fiesta si nosotros nos dividimos. La realidad es ésta. Nosotros no tenemos el control legal del instrumento político, muchos me dijeron no nos hicieron caso, entonces hagamos nuestro instrumento político. Ahora no hay que pensar en nuestro sector, hay que pensar en Bolivia, hay que pensar en nuestra democracia. Yo hablé con el hermano Evo y me dijo que se hará respetar la decisión que se tomó allá (en Argentina), no se va a retroceder (…). Si es esa la decisión, yo solo oriento responsablemente», declaró Choquehuanca en el ampliado del Pacto de Unidad que se desarrolla en la ciudad de El Alto.



El excanciller pidió a las bases analizar qué pasaría si no se acepta el binomio Luis Arce-David Choquehuanca habrá división en el MAS y la derecha seguirá gobernando.

«Ya está tomada la decisión y por eso estoy aquí, no soy de la división y ojalá nos reunamos esta tarde para ver candidatos a diputados y senadores. Tiene que ser todo nuevo, antes pusieron a dedo», acotó el candidato.

El Pacto de Unidad, que reúne a sectores afines al MAS, pide que se respete la decisión que se tomó en congresos y que lleva a Choquehuanca como candidato a la Presidencia y al dirigente cocalero, Andrónico Rodríguez, a la vicepresidencia.