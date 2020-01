Arranca Segunda Versión de la Copa Uriondo

JOAQUÍN JORDÁN AZURDUY

Hoy desde las 08:00 de la mañana se realizará la segunda versión de la Copa Uriondo, que está organizando el Club Galácticos a través de Jesús Vides que cuenta con más de 50 equipos inscritos.

El organizador mencionó que se jugará en las categorías de Sub 6, Sub 8, Sub, 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 y la categoría Damas Libre.

Este torneo servirá para que la población de Uriondo muestre a sus deportistas en esta disciplina, además que el organizador mencionó que se jugara en todas las canchas de la población, donde se cuenta con el apoyo para utilizar el estadio El Tonel y la cancha del pueblo.

El objetivo de este torneo es seguir mostrado el crecimiento de las escuelas, este campeonato se llevará en el lapso de 5 días con interesantes encuentros, donde se espera contar con el apoyo de las autoridades del lugar y poder que esta versión siga creciendo.

Este evento se jugara en todas esas categorías donde Vides menciono que el reto es mejorar la organización de la primera versión, para eso están trabajando, y ahora lo mostraran en este torneo.

EQUIPOS PARTICIPANTES

CLUB BILBAO RIOJA DE VILLA MONTES

UNIÓN CENTRAL DE TARIJA

ESCUELA DE FÚTBOL SANTOS CRACKS DE YACUIBA

ROCA F. C. DE TARIJA

SUPER RÁPIDO F. C. DE TARIJA

CLUB ESPARTANOS DE TARIJA

BARRITOS F. C. DE TARIJA

GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA

CLUB SAN JOSÉ – TARIJA

CAMALEÓN SPORTING F. C. DESDE ENTRE RÍOS – TARIJA

MÉNDEZ F. C. DE LA CALAMA PROV. MÉNDEZ TJA.

CERRO F. C. DE TARIJA

HALCONES DE LAS PANOSAS

CLUB SAN LUIS DE TARIJA

PROYECTO CHANGUITOS DE BERMEJO

BARRITOS F. C. DE EL PUENTE

CLUB ATLÉTICO ALBICELESTE

CLUB UNIÓN DEL SUR (PADCAYA)

CLUB DEPORTIVO PEDRO ANTONIO FLORES

CLUB SEMILLEROS DEL SUR – BJO.

ACADEMIA FEDERICO IBARRA