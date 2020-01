Solicitan institucionalizar el cargo de director en el San Juan de Dios

Eduardo Baldiviezo Calles renunció la pasada semana a la dirección de este hospital de tercer nivel

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico-enero 21/2020) Roberto Baldiviezo Calles renunció la semana pasada a su cargo de director del hospital San Juan de Dios de manera “irrevocable”, según explica su carta, motivo que impulsó al Sindicato de Trabajadores de Salud a solicitar la institucionalización de este puesto, con el fin de “evitar el manoseo político”.

La ejecutiva del Sindicato de Trabajadores de Salud, Miriam Saravia, dijo que no conocen el nombre de quién ocupe la dirección del hospital San Juan de Dios, pero esperan que salga de una convocatoria pública y no de una designación “por dedo”.

«Lo que queremos es que este cargo sea convocado por concurso de méritos, tenemos bastantes profesionales que podrían asumir esta institución en salud de manera óptima, porque lamentablemente, no hay una autonomía administrativa», declaró la dirigente de los trabajadores en referencia a la incidencia política desde la Gobernación.

Saravia calificó de “buena” la gestión del ginecólogo, Roberto Baldiviezo, a la cabeza del hospital San Juan de Dios, pero criticó la fuerte “intromisión” política desde la administración de la Gobernación en este centro de salud.

«Si el gobernador pone al director en el cargo, obviamente tiene que responder a sus órdenes, por lo que es necesario que se maneje de manera independiente», argumentó la dirigente.

Antecedente

El ginecólogo, Roberto Baldiviezo Calles, asumió este cargo desde el 27 de enero de 2016 en reemplazo de Roberto Márquez Cavero.

Roberto Baldiviezo, por cuatro años estuvo a cargo de la dirección de este hospital.

“No soy político, me conocen, ejerzo la profesión, pero renuncio a mis funciones como director de manera irrevocable, porque tengo razones personales”, dijo brevemente a la pregunta de sus motivos de esta determinación.

Resaltó que durante su gestión fue realizada la ejecución de obras a favor de este centro médico y de la salud en Tarija.

Entre las obras más importantes está el Hospital del Quemado, el área de hemodiálisis y el Centro de Prevención Contra el Cáncer. (eP).