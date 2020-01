Fedjuve Bermejo toma oficinas de Setar pidiendo que cesen los cortes de luz

La Gobernación deslindó toda la responsabilidad a YPFB como al ministro de Hidrocarburos

Daniela Rodríguez /Bolinfo /Tarija

(elPeriódico-Enero-21-2020) La situación en Bermejo es alarmante, continúan los problemas con relación al suministro de energía eléctrica y de gas, informó la asambleísta Jimena Monroy Salinas, por este motivo una turba de vecinos tomó el lunes por la mañana las oficinas de Servicios Eléctricos de Tarija (Setar) en esa región.

Representantes de las juntas vecinales se organizaron y tomaron las oficinas de Setar, para que dé una solución definitiva a los constantes cortes de luz.

“Son muchos problemas los que están aquejando a Bermejo, y no es de hoy, el tema de la falta de energía eléctrica, el suministro del agua, la falta de gas, temas que no han sido atendidos hasta ahora y no se les da una solución, nuestros compañeros del transporte también están en las calles pidiendo que se normalice el abastecimiento de combustible”, contextualizó el problema en este municipio sureño.

Monroy aseguró que la Asamblea Departamental está “cumpliendo” con su tarea de fiscalización a través de la petición de informes, pero lamentó que la Gobernación hace “caso omiso” a las recomendaciones que hace el legislativo.

El vicepresidente del Comité Cívico de Tarija, Alex Orellana, dijo que existe una “negativa” del ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora Castedo, de consensuar una reunión para la resolución de problemas “urgentes” como es el caso de Bermejo.

El secretario de Gobernabilidad, Richard Flores Márquez, dijo que la toma de las oficinas de Setar Bermejo, fueron por el compromiso de alquilar un motor a diésel que debía resolver la falta de suministro de gas.

Sin este motor, Setar no puede abastecer la demanda existente en la región que incrementó con la nueva ola de calor.

Flores explicó que están racionalizando la energía eléctrica, porque las turbinas que tiene Setar funcionan a gas y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), no estaría entregando la cantidad suficiente.

El secretario dijo que esta situación obliga a tomar este tipo de medidas. El problema repercute también en los surtidores que funcionan con gas, donde existe desabastecimiento.

El pozo que provee de gas, ya no cuenta con la cantidad de este hidrocarburo y la demanda de Bermejo ha incrementado.

“Creo que el reclamo debería estar dirigido a que Yacimientos pueda garantizar el abastecimiento suficiente de gas para que Bermejo pueda desarrollar sus actividades de manera normal, a pesar de no ser nuestra competencia, como Gobierno Departamental hemos ofrecido a las instancias correspondientes propuestas de solución a corto, mediano y largo plazo”, aseguró el secretario.(eP).