DDE reubica a estudiantes que se quedaron sin colegio

Los padres de familia critican que el periodo de inscripción inició a destiempo

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico-enero 21/2020) Las inscripciones escolares iniciaron esta semana en el departamento de Tarija, y como viene ocurriendo en cada gestión, no faltaron los problemas con los padres de familia.

La Dirección Departamental en Educación (DDE), aún está recibiendo solicitudes de padres de familia que se quedaron sin espacio para las inscripciones al no acudir a las preinscripciones en la gestión 2019.

El subdirector de Educación Regular Roberto Jaramillo, informó que la preinscripción sirvió para que los estudiantes no tengan “ningún problema” al momento del registro, porque todos están «anotados» en sus respectivas unidades educativas.

«Los alumnos del nivel inicial ya están inscritos en su establecimiento educativo, por lo que se procedió a realizar la designación de aquellos que por alguna razón no estaban en las listas», indicó.

Jaramillo aseguró que “no hubo mayores problemas” y tomarán en cuenta cada una de las recomendaciones que hace la junta escolar para conocer qué mejorar en la próxima gestión.

Padres

Los padres de familia se encontraban realizando filas en la puerta de los diferentes establecimientos educativos en el centro de la ciudad de Tarija, pero al estar en las listas designadas durante la gestión 2019, no era necesario.

«La preinscripción sin duda ayudó bastante, porque no hubo necesidad de venir temprano, pues el cupo ya lo teníamos garantizado; sin embargo, como recomendación que en una próxima oportunidad, se pueda habilitar el interior del establecimiento educativo para que podamos estar bajo sombra, lo digo por las mamás que vienen con sus hijos pequeños», declaró un padre de familia Carlos Vargas. (eP).

Apunte

Nuevo paralelo

La Dirección Distrital de Educación en Cercado analiza la posibilidad de abrir un nuevo paralelo en el establecimiento educativo Santa Ana, debido a la alta demanda de los padres de familia.

«Esa situación depende específicamente de la –dirección- distrital, pero estamos analizando la posibilidad, para ser más exactos y si se cumplen con todos los requisitos, podríamos estar confirmando o descartando esta información», declaró el subdirector de Educación Regular Roberto Jaramillo.