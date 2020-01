Luis Alfaro no descarta ser candidato en las subnacionales

Daniela Rodríguez /Bolinfo /Tarija

(elPeriódico-Enero-15-2020) El político Luis Alfaro Arias, no descarta la posibilidad de ser candidato en las elecciones departamentales, quien relató ayer a los periodistas que al retirarse de la función pública, optó por “volver a la vida” en la producción.

Alfaro anunció que en estas semanas tendrá reuniones con diferentes sectores para escuchar propuestas y ver si asumiría la candidatura para la Gobernación o para la Alcaldía tarijeña.

“Hay siglas que sobran, por ahora lo importante no es el caballo, sino el jinete que sepa guiar bien a su pueblo”, respondió a los periodistas sobre la fuerza política con la que iría.

Aseguró que las condiciones de Tarija podrían cambiar y mejorar eligiendo bien a las autoridades y enfatizó en que todas deberían renunciar para volver a postularse, en clara referencia a su exaliado Adrián Oliva Alcázar, a la Gobernación.

“Ese es un principio que está en la Constitución Política del Estado, después abren una resolución, siendo una cuestión muy deshonesta y desigual para gente que no tiene el memorándum, no tiene la presión ni el chantaje para utilizar a los funcionarios públicos, la plata del pueblo, por eso no le fue bien a don Evo Morales, así que no crean que el gobernador como el alcalde –Rodrigo Paz Pereira- puedan hacer lo mismo”, declaró.

Luis Alfaro fue candidato en dos oportunidades a la Gobernación, la primera con el Movimiento Al Socialismo (MAS) para ser prefecto en las elecciones de 2005, saliendo en tercer lugar. En la elección de 2015 se presentó con la agrupación Tarija Para Todos (TPT), obteniendo el tercer lugar.

En la segunda vuelta del 2015, Alfaro se alió con Adrián Oliva Alcázar. Fruto de esta última alianza fue secretario de Gobernabilidad desde el 2015 hasta el 2018.

Alfaro también fue asambleísta constituyente y diputado nacional en ambas ocasiones con el MAS, fuerza política de la que se alejó el 2014. (eP).