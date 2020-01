Productores de cebolla inician bloqueo de carreteras

Productores de cebolla de El Puente inicia bloqueo indefinido de carretera Norte y ruta a Villazón, denuncian que compromisos asumidos por el gobierno de Jeanine Añez, debían ser concretados hasta el 10 de enero, sin embargo hasta la fecha no se cumplieron.

Señaló que uno de los principales compromisos era el de cerrar las fronteras con el vecino país de Perú para el ingreso de cebolla, ya que aseguran que este producto estaría ingresando sin ningún control perjudicando al sector con una competencia desleal.

Sostuvieron reuniones con los productores de los 6 municipios de la zona y en el ampliado del pasado 9 de enero se determinaron las movilizaciones en caso de que no se cumpla lo comprometido, además de el cierre de las fronteras se pidió la presencia de autoridades nacionales para la reunión, mismas que no se hicieron presentes.

Preocupados por la inasistencia de las autoridades, los productores piden la regulación de precios ya que se estaría vendiendo a bs. 5 el Quintal, con lo que no se puede cubrir nisiquiera el costo de cosecha de este producto.